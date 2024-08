Coritiba bate o Avaí, vence a 3ª seguida e vislumbra o G-4 da Série B

O Coritiba iniciou o segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro buscando recuperar os pontos perdidos. Invicto desde a virada do turno, o time paranaense venceu a terceira seguida nesta terça-feira, ao bater o Avaí por 1 a 0, no Estádio Couto Pereira, no encerramento da 23ª rodada.

Com gol de Bruno Melo, o Coritiba subiu três posições na tabela, chegando em oitavo lugar, com 33 pontos, já vislumbrando o G-4 - grupo de acesso. O quarto colocado é o Vila Nova, com 39. O Avaí, por sua vez, teve sua sequência de três vitórias seguidas quebrada, ocupando a sétima colocação, com 34 pontos.

Apesar do frio, o primeiro tempo foi movimentado e quente. As duas equipes correram bastante e exploraram bem os espaços. Os primeiros 10 minutos foram do Avaí, que teve mais a posse de bola e assustou em chutes de Giovanni, Garcez e Vagner Love.

Aos poucos, o Coritiba equilibrou o duelo e teve a melhor chance, quando Robson carimbou a baliza catarinense. Na sequência, Matheus Frizzo tentou colocado e tirou tinta da trave. Na reta final, os times diminuíram a intensidade e o empate se encaminhou para o intervalo sem grandes emoções.

O Coritiba voltou do intervalo colocando pressão no Avaí. Matheus Frizzo e Lucas Ronier eram os mais perigosos no ataque. Aproveitando o bom momento, o Coritiba abriu o placar aos 16 minutos. Após cobrança de escanteio, Bruno Melo apareceu na primeira trave para desviar de cabeça e estufar as redes.

Após o gol, o duelo seguiu aberto. Vagner Love por pouco não empatou o marcador, em desvio que passou rente a trave. Depois, Jean Lucas viu Pedro Morisco fechar o ângulo e fazer grande defesa. Na reta final, o Coritiba se fechou na defesa, trocou passes e administrou o resultado até o apito final.

O Coritiba volta a campo somente na próxima terça-feira, às 21h30, quando encerra a 24ª rodada diante do Guarani, em Campinas. Já o Avaí atua no sábado, às 18 horas, contra o CRB, no estádio Rei Pelé, na capital alagoana.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 0 AVAÍ

CORITIBA - Pedro Morisco; Natanael, Thalisson Gabriel, Marcelo Benevenuto e Bruno Melo; Zé Gabriel, Lucas Ronier, Sebastián Gómez (Morelli), Vini Paulista e Matheus Frizzo; Robson. Técnico: Jorginho.

AVAÍ - César; Marcos Vinícius, Tiago (Jonathan Costa), Gustavo Vilar e Natanael; Willian Maranhão (Hygor), Zé Ricardo e Giovanni (Ronaldo Henrique); Garcez, Vagner Love (Cassiano) e Gabriel Barros (Jean Lucas). Técnico: Enderson Moreira.

GOL - Bruno Melo, aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Sebastián Gómez (Coritiba); Tiago e Gustavo Vilar (Avaí).

ÁRBITRO - Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).

RENDA - R$ 188.260,00.

PÚBLICO - 14.148 torcedores.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR).