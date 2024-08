Novorizontino faz duelo paulista com o Ituano e pode assumir liderança provisória da Série B

Três partidas abrem as disputas da 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira. O destaque é para o duelo paulista e de opostos, entre Novorizontino e Ituano, no estádio Jorge Ismael de Biasi, às 20h. Enquanto o time da casa chega embalado por 11 jogos sem derrota e vislumbrando a liderança, o rival tenta sair da zona de rebaixamento.

Atualmente, o Novorizontino aparece na terceira colocação com 37 pontos, mas em caso de vitória dorme na liderança, uma vez que Mirassol (38) e Santos (37) entram em campo apenas no decorrer da rodada. O Ituano, apesar de viver uma situação bastante diferente, também chega embalado por duas vitórias, mas segue na zona de rebaixamento, com 19. O Botafogo-SP, primeiro time fora da degola, tem 23.

Outro destaque ficará para o Vila Nova-GO que pode voltar provisoriamente ao G-4 - zona de acesso. Depois de acabar com um jejum que já durava cinco jogos ao vencer o Sport por 2 a 0 na rodada passada, o time goiano tenta embalar em duelo fora de casa, contra o Operário-PR, no estádio Germano Kruger, às 21h30. O visitante soma 33 pontos, enquanto o América-MG tem 34, sendo o primeiro time dentro do G-4. Os mandantes aparecem em décimo, com 29.

No outro jogo da terça-feira, Amazonas e Ponte Preta fazem um duelo de meio de tabela na Arena Amazônia, em Manaus (AM), às 21h. O time paulista, que soma 28 pontos e ocupa a décima colocação, tenta manter a fase invicta que já dura três rodadas. O rival está logo abaixo, em 12º, com 27, mas vem de vitória diante do CRB, por 2 a 0.

A rodada será encerrada com mais jogos na quarta e quinta-feira. Destaque para os duelos paulistas entre: o líder Mirassol contra o Botafogo-SP, e para o Santos tentando buscar a reabilitação diante do Guarani, em Campinas.

CONFIRA OS JOGOS DA 22ª RODADA DA SÉRIE B:

TERÇA-FEIRA

19h

Novorizontino x Ituano

21h

Amazonas x Ponte Preta

21h30

Operário-PR x Vila Nova

QUARTA-FEIRA

19h

Guarani x Santos

Mirassol x Botafogo-SP

América-MG x Chapecoense

20h

CRB x Ceará

21h

Goiás x Brusque

QUINTA-FEIRA

20h

Avaí x Paysandu

21h

Sport x Coritiba