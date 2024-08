NFL confirma Anitta e Luísa Sonza como atrações do jogo inédito no Brasil

A National Football League (NFL) anunciou nesta terça-feira, a cantora Anitta como atração principal do show do intervalo do primeiro jogo da liga na América do Sul, entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, no dia 6 de setembro, na Arena Corinthians, em São Paulo, a partir das 21h15 (horário de Brasília). A informação já havia sido antecipada pela reportagem do Estadão.

Após o recente lançamento do aguardado álbum "Funk Generation", a cantora indicada ao Grammy levará sua energia e orgulho brasileiro ao palco no campo do jogo inaugural da NFL no País. Anitta apresentará alguns dos seus mais populares sucessos para celebrar o histórico fim de semana de início da temporada regular 2024.

"Crescer no Brasil moldou completamente minha jornada como artista e, claro, como pessoa", disse Anitta. "Significa muito poder me apresentar em São Paulo, no primeiro jogo da NFL no Brasil, podendo levar aos fãs do mundo inteiro toda a emoção e alegria da nossa incrível cultura. É realmente um sonho que se tornou realidade fazer parte deste momento", complementou.

O show do intervalo será exibido ao vivo em todas as transmissões internacionais e por todos os canais brasileiros que exibirão o jogo. Os fãs nos Estados Unidos poderão assistir à apresentação no canal NBC Peacock, disponível também no canal da NFL no YouTube após a partida.

"Por toda emoção que envolve o jogo inaugural da NFL no Brasil, sentimos que era essencial aproveitar o ritmo dinâmico da cena musical de São Paulo", disse o diretor de eventos e apresentação de jogos da NFL, Tim Tubito. "Estamos entusiasmados em receber a sensação global Anitta e uma programação dos melhores artistas do Brasil neste evento marcante, prometendo aos fãs e espectadores ao redor do mundo uma celebração inesquecível de performance e cultura".

Uma linha exclusiva entre NFL e Anitta será lançada no dia 1° de setembro, celebrando o estilo único e a expressão da artista por meio da moda. Os modelos estarão disponíveis na NFL Shop apresentada pela Visa no Morumbi Shopping e no dia do jogo na loja que será montada na Arena Corinthians.

Antes do kickoff em São Paulo, a NFL seguirá destacando a vibrante cena musical e artística do Brasil com a artista de música eletrônica CAROLA, com apresentação antes do jogo. A sensação popstar brasileira Luísa Sonza apresentará o Hino Nacional Brasileiro, enquanto o cantor de dupla nacionalidade (americano e brasileiro) Zeeba apresentará o Hino Nacional dos Estados Unidos.

Ainda antes do início da partida, guardas de honra das Forças Armadas dos dois países farão uma formação combinada para apresentação dos hinos. Acompanhada por líderes organizacionais, a ação irá comemorar o significativo bicentenário das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos.

O aguardado jogo entre Packers e Eagles será transmitido para todo o Brasil por múltipla plataformas pelos canais CazéTV, RedeTV!, ESPN Brasil e NFL Game Pass na DAZN. Os fãs nos Estados Unidos poderão assistir exclusivamente no Peacock.