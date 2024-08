Guarani empresta atacante Rafael Freitas, promessa da base, para o Santos

O Guarani anunciou nesta semana o empréstimo do atacante Rafael Freitas para o Santos. O jogador de apenas 19 anos chega ao clube alvinegro para reforçar o time sub-20, com contrato de um ano e opção de compra ao final do vínculo.

Rafael Freitas tem vínculo com o Guarani até maio de 2027, mas pode permanecer no Santos caso passe no "teste". O valor de uma possível compra já está fixado entre as partes. Considerado uma das promessas da base do time de Campinas, ele ganhou destaque ao marcar três gols na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano.

Pelo Guarani, o atacante fez 15 partidas no profissional, a última no empate por 3 a 3 com o Ituano, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo ocorreu em 18 de junho, sob o comando do técnico interino Marcelo Cordeiro.

Sem espaço na equipe de Campinas, o atacante tenta reencontrar o bom futebol nas categorias de base do Santos. Ele ganhou uma valorização salarial e já está na Baixada Santista, onde passou por exames médicos.

Enquanto isso, o Guarani tenta deixar a lanterna (20º) da Série B. O time soma 17 pontos contra 23 do Botafogo, primeiro fora da zona de rebaixamento, mas ganhou fôlego após três vitórias em quatro jogos. O próximo desafio será diante do próprio Santos, na quarta-feira, às 19h, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 22ª rodada.