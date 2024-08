Atlético-MG decide vaga nas quartas com tabu a seu favor diante do San Lorenzo

Buscando confirmar o favoritismo da primeira fase e o fator casa, o Atlético-MG volta a campo nesta terça-feira, quando a partir das 21h30 encara o San Lorenzo (ARG), na Arena MRV, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Com o empate por 1 a 1 no jogo de ida, no estádio Nuevo Gasômetro, quem vencer em Belo Horizonte garante a vaga nas quartas de final. Em caso de novo empate, por qualquer placar, a classificação será definida nos pênaltis.

O time brasileiro tem um tabu importante a seu favor. A última vez em que foi derrotado por um time argentino em casa na Libertadores aconteceu em 1998. Desde então, foram 13 jogos, com 11 vitórias e dois empates.

Além do tabu a seu favor, o Atlético-MG teve a segunda melhor campanha da primeira fase no geral, ficando atrás apenas do River Plate. Já no Brasileirão, na estreia de Deyverson como titular, o time mineiro empatou por 1 a 1 com o Cuiabá.

E para a partida decisiva, o time comandado por Gabriel Milito deve ter novidades. O atacante Eduardo Vargas foi liberado pelo departamento médico e deve pintar entre os relacionados, disputando vaga com Deyverson. O único que segue tratando de lesão é o artilheiro Hulk, com um problema na panturrilha, e sem data de retorno definida.

Do outro lado, o San Lorenzo vive um período de instabilidade e não vence há praticamente um mês. São três derrotas e três empates nos últimos seis jogos, sendo um dos tropeços na última rodada, por 3 a 2, de virada, para o Boca Juniors, pela 11ª rodada do Campeonato Argentino.

O time de Leandro Romagnoli ainda terá um desfalque: Malcom Braida, lesionado, foi vetado pelo departamento médico. Em contrapartida, o zagueiro Johan Romaña, que ficou fora do jogo de ida na Argentina por suspensão, retorna ao elenco e estará disponível para a comissão técnica.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X SAN LORENZO

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana: Otávio, Fausto Vera, Gustavo Scarpa e Bernard; Deyverson e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.

SAN LORENZO - Altamirano; Nahuel Arias, Lujan, Gastón Campi e Báez Sotelo; Remedi, Tripicho e Elián Irala; Reali, Leguizamon e Alexis Cuello. Técnico: Leandro Romagnoli.

ÁRBITRO - Felipe González (CHI).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).