Sinner supera cansaço, torcida contra e Tiafoe e se torna 1º italiano campeão em Cincinnati

Jannik Sinner não é líder do ranking por acaso. Um dia após deixar a quadra todo dolorido e desgastado por causa do desgaste de batalha de três horas, voltou ao complexo do Torneio de Cincinnati para se tornar o primeiro italiano a erguer a taça do Masters 1000. Dominante, fez 2 a 0 sobre o norte-americano Frances Tiafoe, que teve o apoio maciço da torcida, parcial de 7/6 (7/4) e 6/2.

Em sua grande temporada da carreira, que começou com o troféu do Aberto da Austrália, o italiano que completou 23 anos na última sexta-feira ganhou seu 15º título, o segundo WTA 1000, depois de Miami.

Azarão, Tiafoe entrou em quadra sob forte apoio dos norte-americanos e disposto a findar com o jejum dos tenistas locais em Cincinnati. Desde Andy Roddick, em 2006, que os Estado Unidos não celebrava um campeão no Masters 1000. John Isner foi vice em 2013.

Já o desgastado Sinner, com a liderança do ranking mantida após avançar à decisão em longa batalha com o alemão Alexander Zverev, na qual sofreu com dores no quadril, tentava o título inédito para a Itália. O país teve um segundo colocado no longínquo ano de 1978, com Raúl Ramírez.

O italiano saiu em desvantagem no sorteio e viu o norte-americano escolher receber. Tiafoe queria testar as condições físicas do rival, nem tocou na bolinha e já viu uma dupla falta de Sinner. Com dois erros não forçados, duplo break point. Não aproveitou a rara chance.

As desconfianças sobre o estado físico de Sinner foram logo quebradas com bom início e grandes jogadas. O duelo era equilibrado por causa do bom saque de Tiafoe, que tentava superar a afobação de alguns erros não forçados com golpes potentes. Em bola para fora, os norte-americanos celebraram o empate por 3 a 3.

Tudo o que Tiafoe fazia era comemorado com entusiasmo e gritaria, em semelhança à vibração de um gol no futebol. Mas a torcida não conseguia empurrar seu tenista à quebra. Com 6 a 6,. A decisão acabou no tie-break. Sinner abriu 3 a 1 e permitiu a virada, para 4 a 3. Na hora de embalar, contudo, o tenista da casa permitiu quatro pontos seguidos e o set ao italiano.

Perder o primeiro set desestabilizou Tiafoe. Com bola para fora, ele teve o serviço quebrado logo no primeiro game. Sinner estava atento e não dava chances e logo abriu 3 a 1. No game mais longo do jogo, o italiano encaminhou o título com bela passada e nova quebra, na terceira oportunidade, para abrir 4 a 1.

O italiano teve triplo match point no saque de Tiafoe, mas não fechou por 6 a 1. No serviço, contudo, abriu logo 40 a 0 e fechou na primeira oportunidade. Recebeu os parabéns de Tiafoe e aplaudiu a torcida.