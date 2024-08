Sabalenka supera Pegula e conquista o WTA 1000 de Cincinnati com campanha perfeita

Aryna Sabalenka é a 10ª tenista diferente a erguer o troféu do Torneio de Cincinnati nas últimas 10 edições. Desde o bicampeonato de Serena Williams, em 2015, a competição não repete sua ganhadora. O 15º título da carreira da belarussa, o segundo no ano, veio com soberania e triunfo por 6/3 e 7/5 em somente 1h15 e campanha perfeita, sem nenhum set desperdiçado na competição.

Foi a quinta vitória de Sabalenka sobre Pegula em sete jogos na história e uma das mais importantes, pois valeu o primeiro título do WTA 1000 disputado na casa da adversária. Agora elas se preparam para o US Open, na próxima semana.

As duas tenistas chegaram embaladas à decisão. Pegula buscando seu segundo título seguido de um WTA 1000 após ganhar em Toronto, há uma semana, e Sabalenka motivada pelo retorno à segunda colocação do ranking - será anunciada na próxima lista, superando Coco Gauff - e pela grande vitória sobre Iga Swiatek, a melhor do mundo, nas semifinais.

Na quadra central, dois estilos de jogos distintos. Diante da torcida norte-americana, Pegula apostava em seu jogo mais cadenciado, com trocas de bolas sem pressa, diante de uma belarussa extremamente agressiva, de golpes potentes e que gosta de finalizar as jogadas rapidamente.

A belarussa começou bem melhor a decisão e aproveitou a chance de quebra para abrir logo 3 a 1. Além de pressionar bastante o serviço de Pegula, ainda sacava muito bem, com a norte-americana sofrendo para devolver na quadra. Com ace, 4 a 1 para Sabalenka.

Pegula se sustentava no serviço, mas não conseguia ameaçar o serviço da belarussa. Com erro não forçado, permitiu um triplo match point com 40 a 0 e 5 a 3 contra. Até então sem perder sets, Sabalenka manteve a campanha perfeita ao fechar por 6 a 3.

Necessitando de reação na final, Pegula mostrava-se bastante incomodada com seus erros e os winners da rival. Com bola na rede, a norte-americana foi quebrada logo no primeiro game do segundo set.

Sabalenka tinha no potente serviço uma arma a mais na decisão. E com pontos rápidos, chegou a 5 a 3, a um game do título. Depois de parar três vezes na semifinal de Cincinnati, foi para o saque para fechar e, no primeiro break point contra, permitiu o empate por 5 a 5.

Soltando gritos para quebrar um certo nervosismo, devolveu a quebra e teve novo saque para celebrar o título. Desta vez sem dar chances para Pegula, Sabalenka fechou no primeiro match point com 7/5 após 1h15 de jogo. Celebrou com braços erguidos e beijos à torcida.