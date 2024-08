Patryck fratura clavícula após queda em clássico com o Palmeiras e continua internado

Patryck, lateral do São Paulo, teve a fratura da clavícula constatada em exames médicos nesta segunda-feira. O jogador foi atendido ainda em campo no segundo tempo da partida contra o Palmeiras neste domingo, após dividida com Estêvão, em que o jogador chegou a ficar desacordado pelo impacto da queda no gramado. A expectativa é de que ele receba alta do Hospital Albert Einstein, para onde foi levado de ambulância, o mais breve possível.

O jogador entrou aos dez minutos do primeiro tempo no lugar de Ferreirinha, que lesionou a coxa esquerda e ficará até três meses fora dos gramados. Cumprindo o protocolo de concussão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Patryck passou por uma bateria de exames neurológicos e foi assistido por profissionais tanto do hospital quando dos clubes. Ele permaneceu consciente durante o acompanhamento médico.

Pelo protocolo, o São Paulo teve direito a uma substituição extra após a concussão de Patryck - Alan Franco entrou no lugar do lateral. Ainda no domingo, o clube divulgou que o quadro do jogador era estável e o próprio tranquilizou os torcedores por meio de sua conta no Instagram. "Salve, galera, passando aqui para tranquilizar todos vocês! Estou bem graças a Deus, junto de minha família e amigos. Obrigado a todos que me mandaram mensagem, orações. Agora é focar na recuperação e bora para a próxima", escreveu.

Estêvão, do Palmeiras, que foi com quem Patryck dividiu o lance que originou a situação, também fez uma publicação. "Muito longe de ser de propósito, muito mais longe ainda de ser maldade. Quem me conhece sabe que eu nunca faria isso com um irmão, um amigo, um colega de trabalho, nem com ninguém. Irmão, perdão, estou aqui para o que precisar, conta comigo. Espero que volte logo, se recupere o mais rápido possível. Em oração por você", escreveu o palmeirense.

Em campo, o São Paulo foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1, com um gol de Flaco López no último lance da partida. Sem Ferreirinha e Patryck - que ainda não tem tempo de recuperação definido para a fratura na clavícula -, o time tricolor encara o Nacional nesta quinta-feira, 22, a partir das 20h (de Brasília), pela Libertadores. No Brasileirão, permanece na sexta posição, com a mesma pontuação do Bahia.

Patryck Lanza, como é conhecido, é cria da base tricolor, em Cotia. Tornou-se profissional em 2019. Hoje tem 21 anos. Com gol de Flaco López nos instantes finais, o Palmeiras derrotou o São Paulo e chegou a 41 pontos.