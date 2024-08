Leicester retorna à elite do Campeonato Inglês com gol de astro e empate diante do Tottenham

O primeiro jogo do Leicester em sua volta à elite do Campeonato Inglês não foi fácil. Logo de cara, um dos integrantes do "big six", grupo com seis gigantes do país. Depois de passar enorme pressão na primeira etapa e ir ao intervalo com derrota parcial de 1 a 0 para o Tottenham, o time foi salvo pelo ídolo Vardy, de 37 anos, que garantiu o empate por 1 a 1 em gol de cabeça.

Sensação da divisão de acesso, o Leicester apostava na força de sua torcida, um diferencial na temporada passada, na qual subiu sem sustos, para desbancar o Tottenham, no King Power Stadium. A dúvida era como o time se comportaria sem o técnico Enzo Maresca, que se transferiu para o Chelsea.

Sob o comando de Steve Cooper, a promessa era da manutenção de um futebol ofensivo para evitar andar entre os piores. O rebaixamento há duas temporadas servia de lição para que a equipe não cometesse os mesmos erros. Ocorre que os adversários da elite são bastante fortes.

Mesmo fora de casa, o Tottenham dominou os 45 minutos iniciais e ameaçou bastante o gol do Leicester. A prova da ofensividade veio com nove escanteios na primeira etapa para os visitantes. Em um deles, o zagueiro Pedro Porro apareceu para abrir o marcador, aos 29 minutos. O placar magro no intervalo não refletiu a tamanha superioridade.

O Leicester não queria decepcionar sua torcida e voltou mais atrevido na segunda etapa. O experiente centroavante Vardy igualou o marcador logo aos 12 minutos. Ele apareceu livre na área para escorar de cabeça o cruzamento de Fatawu. O camisa 9 vinha desfalcando a equipe nos amistosos, por lesão.

Cansado, Vardy foi substituído aos 34 minutos, aplaudido de pé. Saiu ovacionado pela torcida e batendo boca com o zagueiro Romero. Entre as provocações, mostrou que tem, um título do Campeonato Inglês, diferentemente do defensor argentino.

O jogo ainda teve um lance preocupante, com Bentancur sofrendo uma forte pancada na cabeça e recebendo longo atendimento no gramado. O jogador foi encaminhado para um hospital para a realização de exames. Mesmo com longo acréscimo, as equipes não conseguiram chegar ao gol da vitória.