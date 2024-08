Frances Tiafoe vence Rune de virada e encara número um do mundo na final de Cincinnati

O ATP 1000 de Cincinnati já conhece os seus dois candidatos ao título do torneio. Após a definição das duas semifinais da competição, Frances Tiafoe e Jannik Sinner entram em quadra, nesta segunda-feira, em busca do troféu.

Em um jogo que contou com uma boa dose de tensão, o americano Frances Tiafoe mostrou um incrível poder de reação e assegurou a sua vaga na final do Masters ao derrotar, de virada, o dinamarquês Holger Rune, na madrugada desta segunda-feira, por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/1 e 7/6 (7/4).

O revés, que pareceu iminente, teve seu ponto máximo quando Rune (15º), com a vantagem de 5 a 3 no terceiro set, foi para o saque, mas não confirmou o serviço. No game seguinte, o dinamarquês contou com dois match points, voltou a falhar, e viu o rival levar a melhor determinando o triunfo.

O resultado coloca o americano de 26 anos como 20° no ranking e marca um avanço importante em sua trajetória, já que esta é a sua primeira final de um torneio Masters 1000 no circuito. "Foi maluco, uma verdadeira batalha", afirmou.

Após perder o set inicial por 6/4, Tiafoe não deu chances ao rival e consolidou o empate com um incontestável 6/1. Na parcial decisiva, porém, Rune obteve uma quebra e abriu 2 a 0. Quando tinha 5 a 3 a favor, e também o serviço, tudo indicava uma vitória tranquila. Foi quando a resiliência de Tiafoe fez a diferença. Ele levou o duelo para o tie-break e sacramentou a virada.

Antes, na primeira semifinal, o número um do mundo Jannik Sinner sofreu para confirmar sua vaga na decisão. Em um confronto com 3h06 de duração, ele derrotou o alemão Alexander Zverev por 2 sets a 1: parciais de 7/6 (11/9), 5/7 e 7/6 (7/4).

Além do equilíbrio que marcou a disputa, o italiano precisou superar dois obstáculos extras: interromper uma incômoda sequência de derrotas (perdeu os últimos quatro jogos para Zverev) e suportar as dores no quadril.

"Foi um jogo muito intenso. Primeiro com sol, depois chuva e por fim, terminou à noite. Os altos e baixos são normais e estar em uma final como esta significa muito para mim", disse Sinner que manifestou preocupação com as dores no quadril. "Preciso melhorar na parte física", comentou.

O duelo todo foi definido nos detalhes, com cada competidor vencendo um set. A parcial decisiva não apresentou quebras e o confronto foi para o tie-break. Apesar do visível desconforto, Sinner manteve o foco, se impôs no final e definiu o triunfo com um 7/4.

FEMININO

Embalada pelo título do WTA 1000 de Toronto na semana passada, a americana Jessica Pegula (6ª no ranking) volta a brigar por um troféu, desta vez em Cincinnati. Nesta segunda, ela encara a belarussa Aryna Sabalenka .

Com ligeiro favoritismo, ela se credenciou à final superando a espanhola Paula Badosa (36ª) por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 3/6 e 6/3, em 1h53min. Dominante em duas parciais (primeira e terceira), Pegula confirmou o seu bom momento e tem agora nove vitórias seguidas.

Antes, Sabalenka enfrentou Iga Swiatek e levou a melhor ao vencer o duelo por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/3, em 1h50 de confronto. Apostando em um estilo agressivo, a belarrusa apostou na força do seu saque. A líder do ranking não conseguiu reagir, teve apenas 48% de aproveitamento no seu serviço, e deu adeus ao torneio. Esta foi a quarta vitória da número 3 do mundo sobre a rival polonesa em 12 partidas.