Brasil terá sua maior equipe feminina na história dos Jogos Paralímpicos em Paris

O Brasil vai disputar a Paralimpíada de Paris-2024 com a maior delegação feminina de sua história na competição. Serão 117 mulheres em uma equipe formada por 255 atletas no evento que acontece de 28 de agosto a 8 de setembro. A equidade de gênero foi um assunto que já ganhou relevância durante os Jogos Olímpicos.

A maior delegação feminina do Brasil em Jogos Paralímpicos foi sido registrada no Rio-2016, com 102 participantes entre 278 atletas. Nos Jogos de Tóquio, em 2021, 96 atletas brasileiras estiveram na delegação de 259 convocados.

Um dos destaques da delegação brasileira é a mesa-tenista Bruna Alexandre, que se tornou a primeira atleta brasileira, entre homens e mulheres, a disputar os Jogos Olímpicos e os Paralímpicos, nos quais conquistou três medalhas de prata e uma de bronze.

O atletismo é a modalidade com mais atletas brasileiras, com 33. Os destaques são Jerusa Gerber, recordista mundial dos 100m da classe T11 (deficiência visual), Beth Gomes (classe F52, cadeirante) e Lorena Spoladore, também da classe T11. A natação terá 16 atletas do País, como Carol Santiago, da classe S12 (baixa visão), e Edênia Garcia, da classe S3 (comprometimento físico-motor).

As mulheres serão maioria na delegação brasileira no levantamento de peso, no taekwondo, no remo, no triatlo e no tênis de mesa. O Brasil já conquistou 373 medalhas na história dos Jogos Paralímpicos (109 de ouro, 132 de prata e 132 bronze). A melhor campanha aconteceu nos Jogos de Tóquio, em 2021, com 72 pódios (22 ouros, 20 pratas e 30 bronzes).