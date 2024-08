Botafogo-PB reassume a liderança da Série C e Ferroviária goleia o Volta Redonda

Visando terminar a primeira fase na primeira posição, o Botafogo-PB reassumiu a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Tombense, por 2 a 1, nesta segunda-feira, no encerramento da 18ª rodada, que teve também a Ferroviária fazendo sonoros 5 a 1 no Volta Redonda, em duelo direto pela parte de cima da tabela de classificação.

No estádio Antônio Guimarães de Almeida, o Botafogo derrotou o Tombense por 2 a 1, com todos os gols saindo no primeiro tempo. Rafael Furlan, de falta, e Jô marcaram para o time paraibano. Anderson Ligeiro descontou.

No outro jogo da noite, a Ferroviária não tomou conhecimento do Volta Redonda e venceu por 5 a 1 na Arena da Fonte Luminosa, com gols de Vitor Barreto, Cássio Gabriel, duas vezes, Juninho e Carlão. Lucas Souza fez o gol de honra da equipe visitante.

Com a vitória, o Botafogo-PB chegou aos 38 pontos, na liderança isolada da competição. Além do clube paraibano, já garantiram vaga na próxima fase do torneio: Athletic (37), Ferroviária (36), São Bernardo (32), Ypiranga (31) e Volta Redonda (31). Restam mais duas vagas, que estão sendo ocupadas hoje por Londrina (26) e Remo (35). O Tombense tem 22 e já deu adeus ao sonho do acesso.

Já os times que ainda seguem na briga pelo G-8 são: Náutico (25) e Figueirense (24). São José-RS (10) e Ferroviário (14) tiveram o rebaixamento confirmado. Sampaio Corrêa e Aparecidense têm 16 e completam a zona de rebaixamento.