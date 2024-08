Série C tem três times ameaçados e cinco na briga pela classificação à 2ª fase

Com São José-RS e Ferroviário-CE já rebaixados de forma matemática na Série C do Brasileiro, as duas últimas vagas serão preenchidas na última rodada. ABC, Sampaio Corrêa e Aparecidense estão na briga para evitar a queda para a Série D em 2025. Por outro lado, cinco times ainda brigam por duas vagas na outra fase: Londrina, Remo, Figueirense, Náutico e Tombense.

A Aparecidense se complicou em casa, ao perder por 1 a 0 para o CSA, neste domingo, permanecendo com 16 pontos, em 18.º lugar. O time alagoano, com 22 pontos, escapou da ameaça de queda. O Sampaio Corrêa, também com 16 pontos, segue em 17º lugar.

O ABC segue ameaçado com 19 pontos, em 16º lugar, após perder por 2 a 0 para o Caxias, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). Mas só precisa de um empate na rodada final para carimbar sua vaga no próximo ano. O seu adversário será o também ameaçado Aparecidense, num confronto direto. O ABC tem quatro vitórias, contra três de Sampaio e Aparecidense.

O Figueirense vacilou em casa, ao empatar por 1 a 1 com o rebaixado São José-RS. Com 24 pontos, em 10º, o time catarinense praticamente deu adeus à classificação, porque depende de uma série de resultados.

Menos pressionado, o Confiança fez 2 a 0 em cima do São Bernardo, já classificado. O time sergipano chegou aos 22 pontos, em 11º. O São Bernardo já está classificado, com 32 pontos, ao lado de Ypiranga (31) e Volta Redonda (31), Ferroviária (33), Botafogo-PB (35) e Athletic (37).

No momento, Remo (25 em 8º) e Londrina (26 em 7º) têm mais chances de ficarem com as duas últimas vagas porque só dependem deles. O Remo vai ao Sul pegar o lanterna São José, enquanto o Londrina vai receber o Náutico, com 25 em nono lugar. Este será um confronto direto, porque se o Náutico vencer vai ficar com uma vaga.O Tombense, com 22 pontos e dois jogos, também está nesta disputa.

Esta rodada vai ter dois jogos na segunda-feira, às 20h. O Tombense encara o Botafogo-PB, enquanto a Ferroviária tenta se manter invicta contra o Volta Redonda, na Arena Fonte Luminosa, no interior de São Paulo.

Confira os jogos da 18ª rodada da Série B:

SÁBADO

Remo 2 x 0 Londrina

Náutico 4 x 1 Ferroviário-CE

Ypiranga 1 x 0 Sampaio Corrêa

Floresta-CE 1 x 3 Athletic-MG

DOMINGO

Figueirense 1 x 1 São José-RS

Caxias 2 x 0 ABC

Aparecidense-GO 0 x 1 CSA

Confiança 2 x 0 São Bernardo

SEGUNDA-FEIRA

20h

Tombense-MG x Botafogo-PB

Ferroviária x Volta Redonda