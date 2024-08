Nenê marca de novo e Juventude vence Athletico-PR fora de casa no Brasileirão

O Juventude se reabilitou no Campeonato Brasileiro após ser derrotado no meio da semana, em jogo atrasado, para o Internacional por 2 a 1, no Beira-Rio. Neste domingo, o time gaúcho surpreendeu o Athletico-PR e venceu por 2 a 1, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), em jogo válido pela 23ª rodada.

Os gols da vitória foram do experiente Nenê e de Yan Couto, que deram a primeira vitória fora de casa para o time gaúcho na competição. Nikão descontou para o Athletico. Aos 43 anos e 29 dias Nenê, amplia sua marca que conquistou no meio da semana de jogador mais experiente anotar um gol no Campeonato Brasileiro, superando o ex-goleiro Rogério Ceni, atual técnico do Bahia.

Com 28 pontos, o Juventude sobe para a 11ª colocação. O Athletico, que criou muitas chances no ataque e pecou muito no sistema defensivo, estaciona nos 29 pontos, na nona colocação. O time paranaense está há três jogos sem vencer no Brasileiro e sofre a quarta derrota seguida jogando em Curitiba - antes perdeu na Ligga Arena para Bahia, Grêmio e São Paulo.

O Athletico se impôs e dominou o primeiro tempo do início ao fim. Criava boas chances de gol, mas pecava na hora da conclusão. Assim foi perdendo um gol atrás do outro, com Julimar, João Cruz e Nikão, que chegou até acertar a trave em uma cabeçada após cruzamento de Fernando, em lance aos 24.

Sem ser efetivo, o Athletico foi castigado aos 29. Na primeira vez que chegou no ataque, o Juventude marcou. Em contra-ataque, Ronnie Carrillo inverteu a bola, Erick Farias escorou para o meio da área para Nenê, totalmente livre, colocar no fundo das redes.

Após o gol, o Athletico seguiu pressionando e conseguiu finalmente o empate, que aconteceu aos 39. Nikão recebeu pela direita, cortou para o meio e bateu forte e colado no canto direito, sem qualquer chance para o goleiro Gabriel.

O segundo tempo começou movimentado e antes dos cinco minutos, o Juventude já tinha criado duas boas chances de ficar a frente no placar, ambas com Edson Carioca, que entrou no intervalo na vaga de Erick.

Melhor em campo, o time gaúcho marcou aos 22, quando Marcelinho bateu falta pela direita, Yan Souto se antecipa a marcação e marca de cabeça. O goleiro Léo Linck escorregou no lance e deixou o gramado lesionado.

O Athletico quatro minutos depois teve a chance do empate, mas o volante Gabriel bateu por cima do gol. No final, o time paranaense pressionou atrás do empate, mas não conseguiu passar pela forte marcação do Juventude.

O próximo compromisso do Athletico-PR é pela Copa Sul-Americana. Na quinta-feira, o time paranaense faz o jogo de volta da fase de oitavas de final contra o Belgrano no estádio Gigante de Alberdi, em Córdoba, às 19h. No primeiro jogo, o Athletico-PR venceu por 2 a 1, portanto se classifica com um empate. Uma vitória do Belgrano por um gol de diferença leva a definição da vaga para as penalidades.

Pelo Brasileirão, o Athletico-PR joga somente na próxima segunda-feira (dia 26) contra o Vasco, às 21h, em São Januário. O próximo jogo do Juventude será no sábado, pelo Brasileiro, contra o Atlético-GO, no Antônio Accioly, em Goiânia (GO), às 16h.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 2 JUVENTUDE

ATHLETICO-PR - Léo Linck (Mycael); Léo Godoy, Kaique Rocha, Mateo Gamarra e Fernando; Gabriel, João Cruz (Christian) e Zapelli; Nikão (Mastriani), Julimar (Canobbio) e Di Yorio (Cuello). Técnico: Martín Varini.

JUVENTUDE- Gabriel; Yan Souto (Abner), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Thiago Conti (Dudu Vieira), Jadson (Luís Oyama) e Nenê (Luis Mandaca); Erick Farias (Edson Carioca), Marcelinho e Ronnie Carrillo. Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Nenê, aos 29, Nikão aos 39 minutos do primeiro tempo, e Yan Souto, aos 22 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Gabriel, Christian, Zapelli e Mateo Gamarra (Athletico); Alan Ruschel e Jadson (Juventude).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

RENDA - R$ 649.685,00.

PÚBLICO - 22.926 pagantes.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).