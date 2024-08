Haaland marca e City estreia no Campeonato Inglês com vitória sobre o Chelsea

Atual campeão do Campeonato Inglês, o Manchester City estreou diante de um outro postulante ao título, o Chelsea. Os comandados de Pep Guardiola sofreram, mas venceram por 2 a 0, neste domingo, no Stamford Bridge. Um dos gols da partida foi marcado pelo artilheiro Haaland, que venceu um duelo particular com Palmer, principal jogador do time adversário, e completou 100 jogos pelo clube. Kovacic fez o segundo.

O City foi mais um a confirmar o favoritismo na rodada, que já teve o Manchester United superando o Fulham por 1 a 0, o Arsenal batendo o Wolverhampton por 2 a 0, o Newcastle derrotando o Southampton por 1 a 0, e o Aston Villa fazendo 2 a 1 no West Ham.

O primeiro tempo foi agitado com boas oportunidades de ambos os lados. Assim como ocorreu durante toda a temporada passada, Haaland se aproveitou de uma das poucas chances que teve para tirar o zero do marcador. Doku avançou pela esquerda e cruzou, Bernardo Silva desviou e a bola sobrou para o artilheiro, que conseguiu tocar na saída do goleiro para fazer 1 a 0.

Após o gol, o City tentou se aproveitar da fragilidade do Chelsea para fazer o segundo, mas esbarrou na marcação do adversário, que chegou a marcar aos 43, com Nicolas Jackson. No entanto, a arbitragem assinalou impedimento do atacante e anulou o lance, fazendo com que o time visitante fosse para o intervalo em vantagem.

No segundo tempo, Haaland colocou Sánchez para trabalhar. Da estrada da área, o atacante chutou colocado e viu o goleiro do Chelsea fazer uma linda defesa. Do outro lado, Jackson recebeu de Moisés Caicedo dentro da pequena área e finalizou com muito perigo. Ederson salvou no reflexo.

Atrás do placar, o Chelsea precisou se expor mais e acabou sendo castigado. Aos 38, Kovacic arriscou na entrada da área e contou com um desvio em Sánchez para fazer 2 a 0. A bola ainda bateu na trave antes de parar no fundo das redes.

O gol acabou com qualquer ímpeto do Chelsea de evitar a derrota. O time da casa criou apenas mais uma vez, em uma tentativa de Enzo Fernández e defendida pelo goleiro Ederson.

Ainda neste domingo, o Brentford se aproveitou do fator casa para estrear com vitória no Campeonato inglês ao derrotar o Crystal Palace por 2 a 1.