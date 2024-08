Choque-Rei atravessa caminho de Palmeiras e São Paulo preocupados com Libertadores

O Palmeiras recebe o São Paulo no Allianz Parque, neste domingo, às 16h, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Choque-Rei pega ambas as equipes no momento em que elas menos gostariam de ter um clássico pela frente. As duas precisam evitar desgastes, já mirando os jogos de volta das oitavas de final da Libertadores, em que somente a vitória interessa.

Acontece que, no Brasileirão, o confronto também será determinante. O Palmeiras está em quarto, seguido pelo São Paulo, em quinto. Ambos têm 38 pontos, e 11 vitórias cada. O time alviverde tem vantagem no saldo de gols. Enquanto isso, o trio da frente, Botafogo, Fortaleza e Flamengo, começa a distanciar-se. Os rubro-negros e os tricolores cearenses têm, ainda, um jogo atrasado para recuperar cada.

Após a derrota para o Botafogo, no Rio, o entendimento do grupo palmeirense é de que a virada, no Allianz, é possível e que isso começa com utilizar o clássico para ganhar confiança. "Temos um jogo importante e temos que ganhar em casa, com a nossa torcida, para chegarmos bem para a partida da Libertadores, que também vai ser em casa e é muito importante para nós", afirmou o zagueiro Gustavo Gómez.

A última vitória 'para valer' do Palmeiras foi contra o Cruzeiro, em 20 de julho. Desde então, ganhou apenas do Flamengo, por 1 a 0, no jogo em que acabou eliminado da Copa do Brasil. No período, que completará um mês na terça-feira, foram quatro derrotas e dois empates. Perder o clássico seria chegar pressionado para a decisão contra o Botafogo e arriscar entrar na maior crise desde que Abel Ferreira chegou ao comando do time, em outubro de 2020.

Desfalque certo é o zagueiro Murilo, que cumprirá suspensão. Dudu ainda segue um cronograma individual de recondicionamento e não deve iniciar o jogo, mesmo que tenha participado de atividades com os demais companheiros nos treinos. O clássico servirá para jogadores que já retornaram de lesão melhorarem o ritmo, como nos casos de Felipe Anderson, Estêvão e Zé Rafael. O trio deve aparecer junto de reservas, em uma equipe mista.

"Nosso elenco tem isso de, jogue quem jogar, sempre deixa tudo dentro do campo. Temos que entrar focados primeiro neste jogo, fazer um bom jogo, conquistar esses três pontos que vão ser importantes para estar perto na luta pelo Brasileirão, e depois focar no que vai ser o jogo contra o Botafogo, porque a eliminatória está aberta. Vai depender de nós. Já fizemos muitos jogos históricos dentro da nossa casa", relembra Gómez.

A missão são-paulina é mais tranquila, já que saiu do Uruguai com um empate. A partida ruim foi minimizada pelo grupo do São Paulo. "Não podíamos tomar gol, isso era o mais importante, e conseguimos. Agora é buscar a classificação em casa", avaliou o meia Lucas Moura.

Luis Zubeldía já escalou um time alternativo antes do jogo de ida contra o Nacional, diante do Atlético-GO. Ele ainda despista sobre repetir a estratégia contra o Palmeiras, mas Lucas defende "agir com razão".

"Queremos estar em campo todo jogo, mas não podemos perder mais jogadores por lesão. Se tem a oportunidade de rodar o elenco, dar oportunidade a outros jogadores e manter o nível, eu acho que é válido para poder descansar e deixar todo mundo no ritmo, pronto para dar conta do recado", argumenta o meia.

No banco de reservas, o técnico argentino será baixa certa, por suspensão. Maxi Cuberas e Carlos Gruezo comandarão o time. O time também deve ter as ausências de Igor Vinícius e Erick, ainda em recuperação muscular, e Galoppo, que se recupera de uma pancada no pé.

RETROSPECTO

Este será o quarto Choque-Rei de 2024. Até então, foram só empates. O primeiro, na abertura da temporada, com a Supercopa do Brasil, vencida pelo São Paulo nos pênaltis. No Paulistão, 1 a 1 no MorumBis, que também foi palco de outro 0 a 0, pelo Brasileirão.

Ano passado, os times até empataram no Paulistão, mas o clássico foi sinônimo de emoção no restante do ano. O Palmeiras ganhou ambos no Brasileirão, por 2 a 0, no MorumBis, e uma goleada por 5 a 0, no Allianz. As equipes ainda se cruzaram nas quartas de final da Copa do Brasil, vencida pelo São Paulo, que derrotou o rival nos dois jogos.

POLÊMICA COM ARBITRAGEM

O jogo marca o retorno Raphael Claus ao clássico depois de uma fala polêmica do são-paulino Rafinha, lateral são-paulino, após ter sido expulso na goleada sofrida em 2023. O lateral saiu de campo e disparou: "O Claus é palmeirense, ele é palmeirense".

O ato foi registrado em súmula, e o jogador foi denunciado e julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Um acordo absolveu Rafinha de suspensão, e a punição foi convertida em doação de cestas básicas.

SEM ORGANIZADA

A Federação Paulista de Futebol determinou que a principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Alviverde, está proibida de frequentar jogos no Estado por 30 dias, incluindo o Choque-Rei deste domingo.

Em documento assinado pelo diretor-executivo do Departamento de Segurança e Prevenção de Violência, Fábio Barbosa Moraes, a portaria informou que a decisão partiu do Ministério Público do Estado de São Paulo e proíbe "a entrada, nos estádios de futebol do Estado, de qualquer indumentária e objetos (faixas, bandeiras, etc.) que identifiquem os associados da torcida organizada". A punição foi aplicada por causa da confusão causada entre a Mancha Alviverde e torcedores do Flamengo após o duelo pela Copa do Brasil.

Em nota, a torcida organizada afirma que recebeu a determinação "com indignação e estranheza". "Embora respeitemos e nos comprometamos a cumprir rigorosamente a punição imposta, queremos deixar claro que discordamos profundamente da decisão tomada. Acreditamos que a medida é desproporcional e injusta, uma vez que não reflete a verdadeira natureza dos fatos e responsabilidades no ocorrido e penaliza indiscriminadamente todos os nossos associados", afirma o texto. A diretoria da organizada protocolou um pedido ao Ministério Público paulista para tentar reverter a decisão.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SÃO PAULO

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Naves, Vitor Reis e Vanderlan; Zé Rafael, Richard Ríos e Felipe Anderson; Rômulo, Rony e Lughi. Técnico: Abel Fereira.

SÃO PAULO - Rafael; João Moreira, Arboleda, Alan Franco e Welington; Liziero e Bobadilla; Wellington Rato (Lucas), Rodrigo Nestor (Luciano) e Ferreira; André Silva. Técnico: Maxi Cuberas.

ÁRBITRO - Raphael Claus (Fifa-SP)

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.