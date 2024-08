Atlético-GO encerra seca e bate o Inter em 1ª vitória em casa no Brasileiro

Depois de um turno inteiro de Campeonato Brasileiro, enfim o torcedor do Atlético-GO pode comemorar uma vitória dentro do Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Com gol do venezuelano Hurtado, o time goiano superou o Internacional por 1 a 0, neste domingo, pela 23ª rodada, voltando a vencer depois de 15 jogos e dois meses.

O último triunfo do Atlético-GO foi diante do Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã, no dia 15 de junho. Mesmo com os três pontos, não deixou a zona de rebaixamento, seguindo em último lugar na tabela, com 15 pontos. Já o Internacional segue em 12º lugar, com 25 pontos, dentro da zona de classificação para a Sul-Americana.

A primeira etapa foi quente, assim como o clima na capital goiana, que marcava 30 graus. O Internacional foi quem assustou primeiro, com Wesley, logo com dois minutos de bola rolando. A resposta do Atlético-GO foi logo em seguida, com Luiz Fernando, que acertou a rede, do lado de fora. Acostumado com o calor, os donos da casa começaram a ter o domínio da do confronto.