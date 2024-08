São Paulo encara Goiás para confirmar vaga na Copa do Brasil antes de sequência decisiva

Com vantagem de 2 a 0 nas oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo encara o Goiás nesta quinta-feira, no Estádio Hailé Pinheiro - a Serrinha -, em Goiânia, às 20h (de Brasília), para avançar à próxima fase da competição. Um empate simples, ou até uma derrota por um gol de diferença garante a equipe nas quartas. Se conseguir, será a quinta classificação consecutiva do clube na competição.

O feito igualaria a marca que o clube alcançou entre 2001 e 2003 e nos anos de 2011 e 2012. Entre os anos 2004 e 2010, o São Paulo não disputou a Copa do Brasil em razão do regulamento, que não permitia os brasileiros classificados para a Libertadores em competir no torneio nacional.

Atual campeão da Copa do Brasil, o São Paulo vive bom momento na temporada sob o comando do argentino Luis Zubeldía e terá sequência decisiva em agosto. Além de buscar a classificação nesta quinta, encara o Nacional-URU na próxima semana, pelas oitavas de final da Libertadores, e o clássico com o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

Uma classificação tranquila nesta quinta é o objetivo da delegação são-paulina para seguir com as metas propostas na temporada. Com base na previsão orçamentária, o São Paulo previu alcançar, ao menos, as quartas de final do torneio. O mesmo vale para a Libertadores, que iniciará a disputa na próxima semana, e para o Brasileirão, que ocupa a sexta posição na tabela.

Além disso, o time não quer repetir as oitavas de final de 2023, quando, após vencer o Sport no Recife por 2 a 0, perdeu por 3 a 1 em casa e garantiu a classificação na disputa por penalidades máximas. À época, o time ainda era treinado por Dorival Júnior, que deixou o São Paulo para assumir a seleção brasileira no início deste ano.

"Vi uma equipe segura, que conseguia fazer aquilo que era necessário a cada jogada. A essa altura da minha carreira, é um presente dos jogadores poder desfrutar assim", afirmou Zubeldía, após a vitória sobre o Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo conta com os reforços de Rafinha e Wellington Rato, que se recuperaram após longos períodos lesionados. Além disso, com as lesões de Pablo Maia e Alison, Zubeldía valoriza Luiz Gustavo, veterano de 37 anos, e que assumiu papel de liderança no time tricolor. São três jogos na Copa do Brasil e um gol marcado.

Em Goiânia, Rafinha deve continuar como titular. O lateral não garantiu sua permanência no São Paulo para 2025, mas afirmou que, por ter ficado um longo período lesionado, ele poderia 'compensar' a ausência, por pelo menos metade do próximo ano.

NOVO TREINADOR

O Goiás, por sua vez, terá a árdua tarefa de reverter o placar diante do São Paulo. Na 10ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro, o time está a cinco pontos do G-4 - neste momento ocupado pelo Vila Nova.

Além disso, o Goiás terá um novo treinador, que pode estrear já nesta quinta-feira. Vagner Mancini, demitido pelo Atlético-GO nesta semana, 'pulou o muro' e acertou com o rival. Ele iniciou os trabalhos nesta quarta-feira, junto com sua comissão técnica: os auxiliares Réver, ex-Atlético-MG, e Cláudio Andrade, além do preparador físico Lucas Itaberaba.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS X SÃO PAULO

GOIÁS - Tadeu; Dieguinho, Messias, David Braz e Sander; Wellinton, Nathan Melo, Wellington e Paulo Baya; Régis e Thiago Galhardo. Treinador: Vagner Mancini.

SÃO PAULO - Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli Da Silva (MG).

HORÁRIO - 20h (de Brasília).

LOCAL - Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).