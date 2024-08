Santos fecha patrocínio com empresa de bebidas para time masculino, feminino e base

O Santos fechou mais uma parceria para a temporada. O acordo anunciado nesta quinta-feira foi com a Poty Cia. de Bebidas, de quem o clube já consumiu a água mineral

Levity. E é justamente a Levity que terá visibilidade até dezembro.

O acordo com a Poty garante a exposição da marca em diversos formatos no Santos, como nas placas de campo e backdrops das entrevistas pós-jogo, nos times profissionais masculino, feminino e nas equipes de base. A garrafa de água Levity também estará presente nas coletivas de imprensa.

"É a união de uma grande empresa com o clube mundialmente famoso. Com certeza, ambos serão fortalecidos", celebrou Marcelo Teixeira, o presidente do Santos. "A hidratação é hoje fundamental na preservação da saúde dos jogadores, independentemente da idade", prosseguiu, falando da importância da água para os atletas.

"O esporte desempenha um papel fundamental na formação de caráter, trabalho em equipe e na promoção de um estilo de vida saudável. Com o patrocínio ao Santos FC, a Poty acredita que está investindo no futuro e no bem-estar coletivo", disse José Luiz Franzotti, presidente da Poty Cia. de Bebidas, reforçando o propósito da empresa em incentivar hábitos saudáveis.

O Santos informou que, além da visibilidade tradicional, a parceria incluirá uma série de ações de relacionamento e ativações para engajamento dos torcedores, com sorteios, chutes a gol e desafios durante o intervalo dos jogos, além de divulgação em mídias digitais.

"Essas campanhas criarão um engajamento significativo e proporcionarão aos torcedores e seguidores uma experiência mais rica e envolvente com a nossa marca", acrescentou Sandra Franzotti Gubolino, diretora de marketing da Poty.