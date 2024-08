Ramón Díaz tem dúvidas para substituto de Alex Santana no Corinthians e candidatos 'exaustos'

O Corinthians nem bem celebrou a vaga às quartas de final da Copa do Brasil, nos pênaltis (3 a 1 após 0 a 0 no tempo normal), e já tem nova decisão pela frente. Na zona de rebaixamento do Brasileirão, precisa desesperadamente de uma vitória sobre o Red Bull Bragantino, no sábado, na Neo Química Arena, e mesmo descansando peças no Couto Pereira, Ramón Díaz tem um dilema sobre quem substituirá o lesionado Alex Santana. Alguns candidatos deixaram o campo nesta quarta-feira extenuados.

Alex Santana chegou ao Corinthians nesta janela de transferências e rapidamente caiu nas graças do treinador argentino e da torcida. Mas em seu quinto jogo (tinha atuado os 90 minutos em todos os anteriores), sofreu uma grave lesão muscular na coxa e ficará por três meses afastado.

Ramon Díaz poupou diversos titulares contra o Grêmio que voltam na Neo Química Arena. Um deles é Raniele, que será o primeiro volante. Na segunda vaga de marcação no meio, a grande dúvida: Ryan não começou diante do Juventude e pediu substituição na Copa do Brasil por estar muito cansado. Charles, outra opção, também saiu antes da hora pelo esgotamento físico. Breno Bidon, a terceira opção, perdeu espaço na chegada do novo comandante.

A quinta-feira será de descanso para quem jogou em Curitiba e o time terá apenas um treino para iniciar nova maratona contra um mesmo oponente. Serão três encontros com o Red Bull Bragantino em 11 dias, dois pelas oitavas da Copa sul-americana.

De certo é que o esquema utilizado no empate por 1 a 1 diante do Juventude será desfeito, com a suspensão de Igor Coronado. Garro será o armador e Ramón Díaz deve voltar com três atacantes na frente. Wesley, que também não jogou na Copa do Brasil, seria uma das opções, com Romero como centroavante e Pedro Henrique e Giovane disputando uma vaga.

Fagner e Hugo também voltam, assim como André Ramalho. A dúvida é se o zagueiro pode se revezar como um terceiro defensor/volante, se tornando uma outra opção para a vaga de Alex Santana. Como Ramón Díaz já escalou o Corinthians de diversas formas, a definição ficará para momentos antes do jogo deste sábado, agendado para 21h30.