Douglas Luiz mostra confiança em chegada à Juventus: 'Alcançar grandes objetivos'

O volante Douglas Luiz chegou confiante à Juventus. Incentivado por Danilo e Bremer, companheiros de seleção brasileira, o jogador aceitou a proposta dos italianos, onde será treinado por Thiago Motta, especialista do setor, e chegou com um discurso extremamente forte, mostrando ambição por grandes conquistas.

A Juventus quer voltar a reinar no Campeonato Italiano após pequeno jejum de títulos, e voltar a se destacar no cenário internacional e Douglas Luiz espera dar enorme contribuição nas metas ousadas.

"Danilo e Bremer me ajudaram a tomar a decisão. Todos os dias Danilo me dizia: 'vai para a Juve' e isso me motivou ainda mais, me fez entender que poderia vir aqui para fazer a diferença", afirmou o brasileiro. "Não vim aqui só para jogar, quero ajudar a equipe a alcançar grandes objetivos. Sinto a responsabilidade de vestir esta camisa e sei que não será fácil, mas estou pronto para trabalhar duro como sempre fiz e ser um exemplo para as crianças mais novas", disse. "Estou aqui para aprender e também para ensinar alguma coisa."

O jogador já trabalha com os novos companheiros em Turim, após boa passagem na Inglaterra, e se impressionou com a estrutura encontrada na Itália. "As impressões são muito positivas, a Juventus é um clube enorme, por onde passaram muitos grandes jogadores, e foi isso que me convenceu a vir para cá", frisou, antes de revelar o que o convenceu a aceitar a proposta.

"Qualquer jogador sempre quis uma oportunidade como esta. Quando menino sempre joguei com a Juventus nos videogames, sempre tive uma ideia clara da sua grandeza, e por isso estou tão feliz", enfatizou. "Tenho certeza que será uma temporada muito positiva, estamos trabalhando com o novo treinador e estou muito otimista com o que ele nos pede. Vejo uma grande paixão, mesmo no estádio, por parte dos torcedores. Estou muito feliz por estar aqui, é um passo muito importante na minha carreira e vamos lutar juntos para alcançar ótimos resultados."

Os elogios não são poucos, principalmente ao trabalho de Thiago Motta. "Sinto que conheço o Thiago Motta há muito tempo, é um treinador jovem, com quem se pode conversar livremente, por exemplo sobre tática, a relação foi positiva desde o início", disse o volante. "Gosto de estar perto do gol, mas já disse a ele que não terei problemas em trabalhar como 'número seis', mesmo na cobertura. A liberdade que ele está me dando em campo é muito importante para mim. O campeonato de onde venho tem sido muito útil para o meu crescimento, estou convencido de que é tão importante dar uma assistência quanto marcar um gol."