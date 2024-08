Rafael Nadal anuncia a desistência do US Open: 'Não conseguiria dar 100% dessa vez'

Tetracampeão do US Open, ganhando o título em 2010, 2013, 2017 e 2019, o espanhol Rafael Nadal é o primeiro desfalque de peso do último Grand Slam do ano. O ex-número 1 do mundo admitiu que ainda sofre com os problemas físicos - jogou Na Olimpíada de Paris-2024 sem plenas condições - e anunciou que desfalcará a competição agendada entre 26 de agosto e 8 de setembro.

"Olá a todos, estou escrevendo hoje para informar que decidi não competir no US Open deste ano, um lugar de onde tenho memórias incríveis. Sentirei falta daquelas sessões noturnas eletrizantes e especiais em Nova York, no (Arthur) Ashe (a quadra principal), mas acho que não conseguiria dar 100% dessa vez", afirmou o espanhol em suas redes sociais.

"Obrigado a todos os meus fãs dos EUA em particular. Sentirei saudades de todos vocês e nos vemos em outra ocasião. Boa sorte a todos no sempre incrível US Open!

Meu próximo evento será a Laver Cup em Berlim", completou, sobre a competição alemã agendadas para 20 de setembro.

Em ano com poucas competições, Nadal caiu na segunda rodada da Olimpíada diante do sérvio Novak Djokovic e também se despediu nas duplas, ao lado de Carlos Alcaraz, precocemente. Jogou em Paris para realizar um sonho do compatriota.

A verdade é que as dores no quadril continuam incomodando Nadal, sobretudo na hora de sacar. O problema vem desde 2023, quando disputou somente duas competições. Apesar de garantir que atuará na Laver Cup, o tenista não esconde seu desânimo com o sofrimento que tem de fazer para tentar ainda jogar em alto nível aos 38 anos.