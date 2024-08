Por que Palmeiras vai enfrentar Flamengo com palco atrás do gol que bloqueia visão da torcida?

Imagina você ir a um estádio e não conseguir assistir ao jogo direito por causa de um palco montado atrás de um dos gols. É isso o que vai acontecer com alguns torcedores do Palmeiras nesta quarta-feira, contra o Flamengo, pela Copa do Brasil.

Quem tiver acesso aos setores Gol Norte e Superior Norte do Allianz Parque vai ter a visão atrapalhada pelas estruturas metálicas. Por isso que a diretoria decidiu que os ingressos serão vendidos com 50% de desconto. Na sexta-feira, a banda Forfun vai se apresentar no Allianz Parque. No dia seguinte é a vez de Ney Matogrosso fazer um show no estádio.

Normalmente, os setores ficam fechados quando um palco é montado atrás do gol e o clube "perde" oito mil lugares nas arquibancadas. Mas, diante da importância da partida, o Palmeiras entrou em um acordo com a Real Arenas e conseguiu a liberação.

"A fim de contar com o apoio do maior número possível de torcedores em busca da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, Palmeiras e Real Arenas não mediram esforços para viabilizar a abertura dos setores Gol Norte e Superior Norte, o que inicialmente não seria possível em razão de espetáculos musicais agendados para o Allianz Parque", comunicou o clube.

A tarefa do Palmeiras não é fácil nesta quarta-feira. Depois de perder por 2 a 0 no Rio de Janeiro, o time de Abel Ferreira precisa ganhar por três gols de vantagem para chegar nas quartas de final, enquanto vitória por dois gols leva a decisão para os pênaltis. O jogo acontece a partir das 20h (horário de Brasília).