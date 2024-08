Nadia Comaneci pede revisão de nota e prova que deu ouro a Rebeca Andrade pode mudar 3º lugar

Dois dias após a grande final do solo na ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o pódio da prova que deu o ouro inédito à Rebeca Andrade pode sofrer uma importante mudança. E tudo isso por conta da interferência de um dos maiores nomes da ginástica na história, a romena Nadia Comaneci.

Isso porque a ex-ginasta enviou diversos pedidos de revisão de nota de Sabrina Voinea, compatriota de Nadia, à Federação Internacional de Ginástica (FIG). A intenção da Nadia Comaneci é que Sabrina "retome" seu lugar no pódio com a medalha de bronze. Ela ocupava a terceira posição com 13,700 e chegou a comemorar sua medalha olímpica, mas os juízes resolveram rever a pontuação de Jordan Chiles, dos Estados Unidos, e aumentaram sua nota para 13,766, o que tirou a romena do pódio.

A informação foi divulgada pelo portal Euronews Romênia. Segundo o veículo, o presidente da FIG, Morinari Watanabe, respondeu aos pedidos de Nadia Comaneci e afirmou que fará a revisão do exercício de solo. Nas redes sociais, a ex-atleta também engajou na campanha para que o exercício de Sabrina Voinea fosse reavaliado. No X, questionou um possível movimento no qual a romena teria pisado fora do tablado.

"Eu não vejo o calcanhar tocando no chão... e você?", questiona Nadia Comaneci aos seus seguidores. "Meu grande dilema é Sabrina Voinea, porque ninguém sabia o que estava acontecendo com a dedução de um décimo. É uma dedução neutra, menos um décimo que geralmente é tirado quando você está fora do tapete", afirmou Comaneci, segundo o Euronews.

Além da grande estrela do esporte romeno, o presidente do Comitê Olímpico Romeno (ROSC), Mihai Covaliu, também entrou em contato com a FIG e pediu reanálise da prova de Sabrina Voinea. "O modo de avaliação da pontuação atribuída e a recusa em apresentar integralmente os motivos ou provas de rejeição da contestação apresentada dentro do prazo previsto pelo regulamento causam graves danos à imagem da ginástica", declarou Covaliu.