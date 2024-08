Zé Roberto pede pés no chão à seleção feminina de vôlei após vaga na semifinal contra os EUA

O técnico José Roberto Guimarães não quer saber de entusiasmo exagerado após vitória arrasadora sobre a República Dominicana nesta terça-feira e a classificação às semifinais do vôlei feminino nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O treinador já quer suas comandadas concentradas para o duelo que vale vaga na final diante da forte e atual campeã seleção dos Estados Unidos, na quinta, e pediu pés no chão após o quarto triunfo seguido.

"Precisávamos dessa vitória, e é importante termos entrado na zona de medalha", enfatizou Zé Roberto, sem querer que a equipe perca a concentração após o triunfo por 3 a 0. "Temos de manter os pés no chão, pensar no próximo jogo (contra as americanas, que passaram pela Polônia), nos concentrar da mesma maneira", advertiu.

O Brasil ficou cinco anos sem ganhar dos Estados Unidos. Depois da vitória no Pan de Guadalajara, em 2019, só havia vencido dois sets das rivais (levou 3 a 0 na final olímpica de Tóquio, em 2021) até quebrar o jejum na fase de classificação da Liga das Nações, em maio, com 3 a 1 no Maracanãzinho. O reencontro ocorre nesta quinta-feira após as rivais anotarem 3 a 0 na Polônia, parciais de 25/22, 25/14 e 25/20.

O treinador não escondeu, contudo, sua satisfação com a seleção feminina, que faz linda campanha em Paris. "O time tem jogado bem, mas é jogo após jogo, dia após dia, e temos que manter a pegada e a concentração", afirmou. "Tem sido muito importante o foco das jogadoras no dia a dia e nos treinamentos. Vamos ter um jogo muito difícil na semifinal e temos que estar preparados."

As jogadoras assimilaram as palavras do "chefe" e também adotaram discurso de que nada está ganho nos Jogos Olímpicos, apesar da garantia por briga de, ao menos, o bronze com a vaga entre as quatro melhores.

"Queríamos muito essa vitória, mas não tem muito tempo para comemorar. O que fizemos até agora passou. É importante ter entrado nessa zona de medalha, que era o primeiro objetivo, mas vamos em busca da final", advertiu a ponteira Rosamaria. "A cabeça já está no próximo jogo. Temos que nos preparar para um jogo muito difícil, mas o principal foco é na nossa equipe, nosso desempenho, em como a gente vai se apresentar, e a nossa energia e agressividade dentro de quadra, que têm sido importantes", ressaltou.

A capitã Gabi revelou, ainda, que a ordem da comissão técnica era de acompanhar o duelo entre Estados Unidos e Polônia, o segundo jogo das quartas de final olímpica do dia, para observar e estudar a futura adversária.

"Foi um passo importantíssimo. Sabemos a dificuldade de jogar as quartas de final, e fizemos nosso papel hoje. Jogamos com muita agressividade, muito focadas, o Zé Roberto não deixava em nenhum momento nossa energia baixar", disse. "Agora é descansar, vamos assistir todos juntos essa partida entre Estados Unidos e Polônia para já irmos nos preparando."