Vocalista da Fresno critica CazéTV por não exibir homenagem à mulher lenda do skate em Paris

O vocalista da banda Fresno, Lucas Fresno, fez críticas à CazéTV em sua página pessoal no X (antigo Twitter), neste início de tarde. O motivo foi a transmissão da final do skate park feminino nos Jogos Olímpicos de Paris, que aconteceu nesta terça-feira. O canal deixou de exibir a homenagem realizada à mulher do cantor, a pioneira do skate brasileiro Karen Jonz, para transmitir uma propaganda de uma casa de apostas.

"A CazéTV meteu uma propaganda exatamente na hora que a Karen Jonz ia fazer a saudação da final do park. Não vou falar nada pois não tenho advogado", escreveu Fresno. O músico contou que a filha do casal, Sky, chorou porque não conseguiria ver a mãe ao vivo nos Jogos Olímpicos. Lucas, então, enviou o link da transmissão para a escola da garota, para que ela conseguisse assistir ao momento. Mas a homenagem foi ignorada.

Lucas criticou a atitude, que não foi repetida por televisões abertas. "As televisões do mundo inteiro passaram, inclusive Globo e SporTV, mas infelizmente eu 'tava' vendo pela Cazé. Valeu pelo apoio, galera! A mami Karen Jonz é uma lenda viva do skate e não tem ad que cubra isso", concluiu. Outros usuários também não conseguiram assistir à homenagem e reclamaram na postagem do cantor.

Esta não é a primeira polêmica com a qual a CazéTV se envolveu nesses Jogos. Falas de comentaristas como a influencer Nathaly Dias, que questionou sobre "fofocas" da seleção feminina de vôlei em uma transmissão, e Beltrão, que sugeriu que um atleta sem chance de medalhas deveria ir para Paris com os objetivos de "se superar e c... gente", tem causado críticas de telespectadores e atletas.

A CazéTV tem alcançado grandes públicos com as transmissões ao vivo das competições olímpicas. As finais da Ginástica, que deram ao Brasil a medalha de bronze por equipes, foram assistidas simultaneamente por 4 milhões de espectadores. Em dez dias de Jogos, o canal teve mais visualizações do que em toda a Copa do Mundo.

A skatista Karen Jonz e Lucas Fresno são casados desde 2014 e possuem em comum o gosto pela música. Os dois mantêm projetos musicais em conjunto, como o primeiro álbum de Karen, "Papel de Carta", lançado em 2022. As músicas foram produzidas pelo marido.

Pioneira do skate feminino, Karen foi a primeira mulher brasileira a conquistar um ouro no X Games, um dos mais importantes campeonatos da modalidade. Além disso, foi a primeira campeã mundial do Brasil e acumula um total de quatro mundiais. A atleta foi homenageada na final do skate park feminino assim como Letícia Bufoni foi na final do skate street feminino.