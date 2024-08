Treino de reconhecimento das águas abertas é cancelado por causa da poluição do Sena

O treino de reconhecimento das águas abertas (maratona aquática) dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 foi cancelado nesta terça-feira por preocupação com a qualidade da água do Rio Sena. A decisão partiu da World Aquatics, entidade que administra os esportes aquáticos. O Brasil é o atual campeão olímpico na categoria feminina, com Ana Marcela Cunha.

O cancelamento acontece um dia após a prova do triatlo misto. Os trechos do rio, porém, são diferentes. Na prova de segunda-feira, a extensão da parte de nado é menor que os 10km das águas abertas. Dados da União Internacional de Triatlo apontavam que os níveis da bactéria E. coli estavam dentro do aceitável.

Este é o quinto cancelamento de atividades no Rio Sena desde o começo da Olimpíada de Paris. O primeiro treino de reconhecimento da natação para o triatlo foi adiado por dois dias seguidos. Isso levou ao adiamento da própria prova. Chegou a ser cogitado fazer a disputa sem a parte da natação. As provas puderam ser mantidas, após adiamento e foram realizadas. Entretanto, os treinos do triatlo misto também sofreram adiamento até ser possível que acontecessem.

A equipe da Bélgica, porém, decidiu não participar da prova. O motivo foi o estado de saúde de Claire Michel, uma das integrantes do time. Ela contraiu uma infecção da bactéria E. Coli. Personagem da polêmica, a triatleta belga nadou no Sena quando competiu na prova individual de triatlo. Em entrevista ao veículo belga VTM, a triatleta Jolien Vermelylen nadou no rio e revelou estar preocupada. "Nadando sob a ponte, senti e vi coisas que você não deveria pensar muito. Eu bebi muita água. Saberemos amanhã se estou doente, ou não", disse.

A natação no Sena foi proibida há mais de um século, em grande parte devido à má qualidade da água. Os organizadores investiram 1,4 bilhão de euros (US$ 1,5 bilhão) para preparar o rio antes dos Jogos Olímpicos. A ministra francesa do Esporte e a prefeita de Paris chegaram a nadar no rio para comemorar as condições de nado antes da Olimpíada.

As provas das águas abertas estão marcadas para quarta (feminina) e quinta-feira (masculina). Os representantes brasileiros são Ana Marcela Cunha, Viviane Jungblut e Guilherme Costa.