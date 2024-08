Sem Coutinho, Vasco busca vitória contra o Atlético-GO para avançar na Copa do Brasil

A Copa do Brasil terá dias decisivos com os jogos de volta das oitavas de final. O primeiro jogo será realizado nesta terça-feira, às 21h45, entre Vasco e Atlético-GO, dois times da elite nacional. Eles se enfrentam em São Januário, no Rio, que teve todos os ingressos vendidos.

Na primeira partida, o Atlético-GO fez um primeiro tempo muito bom, mas perdeu várias oportunidades e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, com gol de Emiliano Rodríguez. O Vasco melhorou e foi buscar o empate por 1 a 1 já nos minutos finais do jogo, com Vegetti.

Com este cenário, quem vencer nesta terça-feira estará classificado às quartas de final, garantindo ao clube um acréscimo de R$ 4,51 milhões na premiação. Os dois clubes participaram desde a primeira fase e já garantiram R$ 8,92 milhões cada.

Para montar o time, o técnico Rafael Paiva deve fazer apenas uma mudança em relação ao jogo de ida, mas por conta de uma má notícia. Philippe Coutinho teve uma lesão muscular durante um dos treinos e será substituído por Payet.

No sábado, Paiva preservou alguns jogadores e o time jogou melhor do que nas partidas anteriores, apesar do empate por 2 a 2, com gol doloroso no fim. Para o treinador, porém, o Vasco mostrou que está pronto para buscar a vaga.

"Demos uma resposta de como podemos jogar, ficar com a bola e machucar o adversário. Jogamos em alto nível, esse é o sentimento que fica. Vamos respeitar o Atlético-GO, mas estamos concentrados para o jogo e para buscar a classificação", garantiu.

Já a principal novidade do Atlético-GO é a troca de comando. O clube goiano demitiu Vagner Mancini e agiu rápido para fechar com Umberto Louzer. Ele não poderá escalar o lateral-direito Maguinho, que foi expulso no primeiro jogo. Sem opção para o setor, será necessário improvisar algum jogador.

Em sua apresentação, Louzer deixou um pouco de lado a situação no Brasileirão, em que o time está na lanterna (20º) com 12 pontos. Para ele, a Copa do Brasil é uma grande oportunidade para resgatar a confiança do time.

"A todo instante, com bola e sem bola, temos que deixar o Vasco desconfortável. É esse comportamento e coragem que vai fazer a gente se aproximar do objetivo, que é sair de lá com a classificação. Vamos procurar ajustar nesse pouco tempo de trabalho, respeitando a condição física dos atletas. Com confiança e constância poderemos sair com a classificação."

O presidente do clube goiano, Adson Batista, praticamente 'virou a chave' para a Copa do Brasil, uma vez que ele não acredita numa recuperação no Brasileirão, onde o seu time é lanterna com apenas 12 pontos em 21 jogos e está, virtualmente, rebaixado para a Série B em 2025.