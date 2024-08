Leal publica mensagem em tom de despedida na seleção de vôlei: 'Fui muito feliz!'

Saio de cabeça erguida porque sei que me entreguei por inteiro. Nesse período com a camisa do Brasil, tivemos títulos, medalhas importantes e vivemos ótimos momentos! Fui muito feliz! Obrigado, seleção brasileira!", afirmou Leal, sem escancarar sua aposentadoria da seleção brasileira. "Boa sorte a todos que vão seguir com essa história linda que tem a seleção brasileira de vôlei! Vou estar sempre torcendo por vocês!"

Com a camisa do Brasil, Leal teve como melhor resultado o título da Liga das Nações em 2021. Também ajudou a erguer o troféu da Copa do Mundo e do Sul-Americano, ambos em 2019. No Mundial de 2022, participou da conquista da medalha de bronze.

Leal chegou à seleção brasileira após anos de sucesso defendendo as cores do Cruzeiro na Superliga. Ele se naturalizou, ganhou as primeiras oportunidades e vinha sendo convocado com regularidade desde 2019.