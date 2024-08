Jornais da Espanha se rendem à seleção feminina após derrota na Olimpíada: 'Baile do Brasil'

O Brasil está na final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 no futebol feminino. Em um jogo dominado, a equipe de Arthur Elias bateu a Espanha, favorita ao ouro, e se classificou para a decisão. Na imprensa europeia, os principais jornais locais se renderam ao "baile brasileiro" e celebraram o bom futebol apresentado pelo time canarinho.

"Que baile do Brasil!", afirmou o Marca, que também destacou a marcação individual realizada pelo Brasil contra as atletas espanholas e a linha de pressão alta efetiva e bem organizada. "Cada contra-ataque da Canarinha era um drama para a defesa espanhola, que teve de sangrar para dominar uma área ingovernável", escreveu o jornalista David Menayo.

A goleira Lorena também recebeu destaque na cobertura europeia, mas críticas aos lances em que teria feito "cera" para ganhar tempo. "A campeã mundial demorou para acordar da letargia e, quando o fez, encontrou repetidamente Lorena, com suas defesas e sua perda de tempo ao fingir lesões", comentou Menayo.

No As, a manchete destacou a atuação brasileira, classificando o confronto como um "baile canarinho" que "roubou o sonho do ouro" espanhol. Um "pesadelo", descreveu a jornalista Marta Griñán. "A estratégia de Elias funcionou", apontou a analista, que afirmou que o treinador brasileiro "acabou com a estratégia de Montse Tomé", atual técnica da Espanha.

Já no Mundo Deportivo, o jornal descreveu a vitória brasileira como "surpreendentemente fácil". "As campeãs do mundo, em um jogo para se esquecer, foram superadas por um rival que soube aproveitar os erros defensivos espanhóis, a falta de ideias no ataque e as defesas da estelar goleira Lorena", escreveu a jornalista Begoña Villarrubia.