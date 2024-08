Corinthians perde Alex Santana por três meses; Ryan mostra confiança em vaga na Copa do Brasil

O Corinthians vai ter modificações na escalação que buscará vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, diante do Grêmio, em Curitiba. O volante Ryan será uma das novidades do técnico Ramón Diaz, que perdeu o titular Alex Santana por três meses por causa de grave lesão muscular sofrida no empate por 1 a 1 com o Juventude, no domingo. O garoto recebe oportunidade e esbanja confiança na vaga.

O jovem volante vem ganhando espaço com o comandante argentino e, mesmo não começando diante do Juventude, caiu nas graças do torcedor pela entrega e luta em campo. Campeão da Copinha ao lado de Breno Bidon na marcação do meio, parece um passo à frente do companheiro, até então titular.

"Sabemos que tivemos poucos dias de preparação, só dois treinos, mas estamos muito preparados para jogar quarta-feira. Será um jogo muito importante para a temporada, vamos lá e trazer a classificação", afirmou Ryan, antes do embarque para Curitiba.

Enquanto Ryan ganha oportunidade, a torcida lamenta a lesão de Alex Santana, que veio do Athletico-PR e se firmou no time titular. Depois de atuar por 90 minutos em quatro partidas, ele acabou sentindo contra o Juventude e acabou substituído.

Exames de imagem confirmaram o temor da comissão técnica. "O volante Alex Santana, que teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, realizou uma ressonância magnética na região acometida e a lesão foi classificada como de grau 3C pela literatura britânica. A média de recuperação é de três meses", informou o clube.

Sem Alex Santana, Ramón Diaz fazer outras trocas, e deve usar Matheuzinho na lateral-direita para preservar o titular Fagner para o embate com o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão, no sábado, e também pode mexer na defesa, com Cacá podendo atuar no Couto Pereira.

O também meio-campista Charles é ouro que pode aparecer. Depois de cumprir suspensão no fim de semana, Romero está à disposição e deve voltar ao time titular. Giovane ou Wesley brigariam pela vaga na frente ao lado do paraguaio. Após 0 a 0 na Neo Química Arena, quem ganhar, avança. Mas como o campo é "neutro", as torcidas devem estar divididas.

O Corinthians teve uma recepção calorosa no começo de noite desta terça-feira em Curitiba, com os paranaenses mostrando que o apoio no Couto Pereira será grande para os paulistas para deixá-los "em casa." Foram muitas fotos e cantoria no desembarque na cidade.