Torcida do São Paulo tenta invadir área destinada a botafoguenses nos arredores do Morumbis

As imediações do estádio do MorumBis virou uma praça de guerra na noite desta quarta-feira, 24, depois do empate entre São Paulo e Botafogo, por 2 a 2, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Torcedores do São Paulo subiram a rua Giovanni Gronchi e tentaram invadir a área destinada à torcida do Botafogo, mas foram impedidos pela Polícia Militar e logo a confusão se formou.

Foi então que iniciou uma correria, que se estendeu para a entrada principal do MorumBis. Em imagens que circulam nas redes sociais, um torcedor do São Paulo é levado pelos policiais.

Membros da Tropa de Choque precisar agir rapidamente para tentar conter os torcedores exaltados. O clima ficou tenso, mas a Polícia conseguiu inibir o princípio de violência no local.

Dentro de campo, São Paulo e Botafogo protagonizaram um jogo movimentado. Lucas abriu o placar de pênalti e Tiquinho Soares empatou na mesma moeda. Tudo isso antes dos 15 minutos do 1º tempo.

A virada do Botafogo veio antes do intervalo, com Cuiabano. Na etapa final, Ferreirinha deixou tudo igual para os donos da casa.

O resultado manteve o time carioca na liderança, com 40 pontos, enquanto o São Paulo caiu para o 6º lugar, com 32.