Quem são os atletas internacionais que prometem brilhar na Olimpíada de Paris-2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris-2024 começam oficialmente nesta sexta-feira, mas alguns esportes dão o pontapé inicial dias antes, como futebol, handebol, rúgbi, tiro e tiro com arco. Dezenas de atletas das mais diversas modalidades estarão em busca do lugar mais alto do pódio, mas alguns deles se destacam em meio aos mais de 10,5 mil competidores que estarão em território francês ao longo das próximas semanas.

O Estadão preparou uma lista de atletas internacionais que prometem brilhar nos Jogos Olímpicos de Paris. Entre eles estão grandes estrelas que já participaram de outros eventos olímpicos e outros que fazem sua estreia em 2024. Esses competidores prometem acumular medalhas de ouro e fincar um espaço na história da Olimpíada.

Será muito difícil não ver os Estados Unidos levando a medalha de ouro no basquete nos Jogos de Paris. Para essa edição, os norte-americanos conseguiram reunir uma constelação de craques da NBA. LeBron James (Los Angeles Lakers) e Stephen Curry (Golden State Warriors) têm as companhias de Jayson Tatum (Boston Celtics), Joel Embiid (Philadelphia 76ers) e Kevin Durant (Phoenix Suns).

CAMPEÕES MUNDIAIS, ARGENTINA E ESPANHA TÊM SUAS ESTRELAS NO FUTEBOL

Argentina e Espanha são os atuais campeões mundiais de futebol masculino e feminino, respectivamente. Os argentinos, comandados por Javier Mascherano, não tem Lionel Messi, mas contam com o atacante Julián Álvarez, do Manchester City, que acaba de faturar a Copa América. As espanholas, que medirão forças com o Brasil na primeira fase, têm no elenco Aitana Bonmtí (Barcelona), a atual melhor jogadora do planeta.

SIMONE BILES E A GINÁSTICA ARTÍSTICA

Não há dúvidas de que a norte-americana Simone Biles é grande favorita a conquistar a maioria das medalhas de ouro em disputa em Paris. Nos Jogos de Tóquio, em 2021, ela priorizou a saúde mental, desistiu de participar das disputas individuais e chocou a comunidade do esporte com a decisão. Biles deve subir no lugar mais alto do pódio ao menos quatro vezes nessa edição da Olimpíada.

NATAÇÃO PROMETE DUELO TRIPLO ENTRE EUA, AUSTRÁLIA E CHINA

Na disputas do masculino, a briga por medalhas promete ser mais pulverizada do que no feminino. No entanto, está claro que a Austrália e a China devem antagonizar com os Estados Unidos na briga pela medalha de ouro. A norte-americana Katie Ledecky pode, aos 27 anos, ultrapassar a marca de 10 pódios olímpicos. Desde 2012, ela construiu uma hegemonia nas provas de média distância e chega a Paris como favorita para as provas dos 800m e 1.500m livre. Pelo lado australiano, merecem atenção Mollie O'Callaghan, Ariarne Titmus e Cameron McEvoy, assim como o chinês Qin Haiyang, especialista em nado peito.

CUBANOS E JAPONESES BRILHAM NAS LUTAS E ARTES MARCIAIS

Arlen López, do boxe, e Mijaín López, do wrestling, devem alçar Cuba à medalha de ouro em Paris. Arlen compete na categoria meio-pesado e foi ouro na Rio-2016 e Tóquio, em 2021. Mijaín, no auge de sua experiência, com 41 anos, busca o quinto ouro consecutivo. O primeiro veio em Pequim-2008. No judô, olhos atentos para a japonesa Uta Abe, campeã olímpica na última Olimpíada, fez um ciclo muito positivo e é a grande favorita ao ouro na categoria até 52kg.

TÊNIS EM ROLAND GARROS TEM A ESPANHA COMO GRANDE FAVORITA

Carlos Alcaraz tem apenas 21 anos e tende a dominar os próximos anos do tênis mundial. O espanhol retorna ao solo sagrado onde conquistou o Grand Slam de Paris, semanas atrás - na sequência faturou o Torneio de Wimbledon. Sua presença transforma a Espanha em favorita a ganhar também nas duplas, onde formará parceria com a lenda Rafael Nadal. Roland Garros também contará com outros fortes candidatos, como o sérvio Novak Djokovic. No feminino, o favoritismo é da polonesa Iga Swiatek, acostumada a brilhar no saibro de Roland Garros, palco do tênis na Olimpíada.

SUECO É REVERENCIADO NO ATLETISMO E DEVE TOMAR RECORDE DE BRASILEIRO

Armand Duplantis se tornou um ícone da atual geração do atletismo. O sueco não cansa de quebrar recordes no salto com vara, mas resta um que o atormenta, o recorde olímpico. Apesar de ter sido ouro em Tóquio, ele não conseguiu bater a marca do brasileiro Thiago Braz, de 6,03m. Duplantis detém o recorde mundial, com 6,24m. Ainda no atletismo, é bom ficar de olho em Eliud Kipchoge, do Quênia, que vai atrás de seu terceiro ouro olímpico.

OUTROS DESTAQUES NO TÊNIS DE MESA, LEVANTAMENTO DE PESO E CANOAGEM

No tênis de mesa, o chinês Ma Long promete fazer história, mas terá forte concorrência de compatriotas. A neozelandesa Lisa Carrington se destaca na canoagem de velocidade. O georgiano Lasha Talakhadze é o grande favorito no levantamento de peso, enquanto na escalada o ouro dificilmente escapará da eslovena Janja Garnbret. No ciclismo, o belga Wout van Aert é dado como uma aposta quase certa para o pódio.