Gabi fecha o gol e Brasil estreia com triunfo sobre Espanha no handebol feminino em Paris-2024

Com uma atuação brilhante, a seleção brasileira feminina de handebol abriu a sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris com uma contundente vitória sobre a Espanha por 29 a 18, nesta quinta-feira, na Arena 6. O resultado ganha ainda mais importância pelo fato de a equipe brasileira estar no considerado "grupo da morte". Destaque do jogo, a goleira Gabi comandou o time em quadra. Ela terminou o duelo com 14 defesas. Já Bruna e Patrícia finalizaram o confronto como as goleadoras do Brasil: cada uma fez seis gols.

Uma das favoritas a passar de fase juntamente com a Holanda e a França, as espanholas sempre foram rivais complicadas. A última vitória das brasileiras sobre o adversário europeu em competições oficiais foi há dez anos. O resultado marcou ainda o primeiro triunfo do Brasil sobre a Espanha em Jogos Olímpicos e Mundiais.

No jogo, a Espanha até marcou o primeiro ponto, mas o ímpeto diante do Brasil esbarrou na brilhante atuação da goleira Gabi. Além das grandes atuações ela passou confiança para o time e manteve o nível durante toda a partida.

Apoiado por uma marcação eficiente, a equipe nacional foi deslanchando. Com dez minutos, a vantagem brasileira era de cinco gols no placar: 7 a 2. Lideradas por Bruna de Paula, a vantagem foi mantida até o final do primeiro tempo: 15 a 10.

No segundo tempo, quem esperava uma reação das espanhola ficou surpreso com o foco demonstrado pelo Brasil. Com gols de Larissa e Bruna de Paula, a vantagem logo aumentou para sete gols.

A afobação das rivais facilitou o caminho para o Brasil consolidar a sua primeira vitória nesta campanha em Paris. O Brasil chegou a abrir dez pontos (26 a 16) e administrou a vantagem para garantir o seu primeiro triunfo.

Integrante do Grupo B, o Brasil volta a quadra no domingo para encarar a Hungria. Completam a chave, Holanda, França e Angola e Espanha. No Grupo A, estão Noruega, Alemanha, Eslovênia, Suécia, Dinamarca e Coreia.

Nesta edição da Olimpíada, as 12 seleções foram divididas em dois grupos com seis cada. As equipes se enfrentam em turno único e, ao fim das cinco rodadas, as quatro melhores avançam as quartas de final. No mata-mata, o primeiro colocado de uma chave encara o quarto da outra, enquanto o segundo enfrenta o terceiro.