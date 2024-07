Com confusão e gol aos 53 minutos, Atlético-GO e Bahia empatam em Goiânia

Com um gol aos 53 minutos do segundo tempo de Jean Lucas, o Bahia evitou a sua terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro e empatou com o Atlético-GO por 1 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida terminou em confusão com os jogadores do Atlético-GO partindo para cima do árbitro Luciano da Silva Miranda Filho (CE), revoltados com os acréscimos que resultou no gol do Bahia. O árbitro foi empurrado, segurado pelo braço e puxado pela camisa. Ele deixou o campo protegido por muitos policias e seguiu direto ao VAR. Certamente vai relatar tudo que viu e sofreu em campo.

O resultado mantém o jejum de dez rodadas do time goiano. Além disso, ainda não ganhou nenhum jogo com o técnico Vagner Mancini e segue sem vencer em casa. Com 12 pontos, está na lanterna da competição. O Bahia, que vinha de duas derrotas seguidas para Cuiabá e Corinthians, soma 31 pontos na sétima colocação.

O primeiro tempo foi marcado por posturas distintas. No início, o Bahia foi dono das ações, criou boas oportunidades, em uma delas exigiu grande defesa de Ronaldo. Foi em uma cabeçada de Víctor Cuesta após cruzamento de Cauly, logo aos seis minutos.

Utilizando as investidas do lateral Santiago Arias, o time baiano encontrava pelo lado direito um bom caminho para agredir o adversário. Mas o Bahia deixava sua defesa desprotegida. Assim, depois dos 15, o Atlético-GO cresceu no jogo e com Janderson teve dois momentos claros de gol.

Em dois cruzamentos do atacante, o time da casa assustou em cabeçadas de Emiliano Rodríguez e Gonzalo Freitas. O Atlético-GO continuou com liberdade diante de um desorganizado Bahia e até chegou a marcar com Emiliano Rodríguez, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR.

O segundo tempo começou movimentado com os dois times procurando o ataque e criando oportunidades, porém, sem objetividade. O Atlético-GO mudou a história do jogo graças a uma jogada individual de Luiz Fernando, que fez um golaço. Ele foi acionado pela esquerda, puxou para o meia e acertou lindo chute no ângulo de Marcos Felipe. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar.

O Bahia respondeu aos 22, quando De Pena acionou por elevação para Arias no lado direito da área. O lateral pegou forte e exigiu boa defesa do goleiro Ronaldo.

Depois disso, o time baiano voltou, assim como no primeiro tempo, cair de produção e, sem criatividade, não conseguia buscar o empate. Nos acréscimos, Alix Vinícius foi expulso após cometer falta. O Bahia aproveitou a vantagem e empatou.

Tiago pegou a sobra de cruzamento do lado direito e cruzou para Rafael Ratão na área. O atacante cabeceou na trave e a bola ficou com Jean Lucas na área, que empurrou para as redes.

Na próxima rodada, a 20ª do Brasileirão, o Atlético-GO encara o Flamengo no domingo, no Maracanã, às 16h. O Bahia entra em campo no sábado, quando recebe o Internacional na Arena Fonte Nova, às 20h, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 0 BAHIA

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Roni, Alix Vinícius, Adriano Martins e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Gabriel Baralhas (Lucas Kal) e Alejo Cruz (Shaylon); Janderson (Max), Emiliano Rodríguez (Yony González) e Luiz Fernando. Técnico: Vagner Mancini.

BAHIA - Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Víctor Cuesta (Carlos De Pena) e Iago Borduchi; Rezende, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Luciano Juba) e Cauly (Ruan Pablo); Everaldo (Rafael Ratão) e Thaciano (Tiago). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Luiz Fernando, aos 14 minutos, e Jean Lucas, aos 53 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Max, Alix Vinícius, Alejo Cruz e Gonzalo Freitas (Atlético-GO); Rezende, Everaldo e Víctor Cuesta (Bahia).

CARTÃO VERMELHO - Alix Vinícius (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Luciano da Silva Miranda Filho (CE).

RENDA - R$ 63.707,00.

PÚBLICO - 4.565 pagantes (5.777 total).

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).