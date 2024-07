Lucas lamenta falta de pontaria do São Paulo, elogia Botafogo e recebe o 3º cartão amarelo

O atacante Lucas lamentou a falta de pontaria do time do São Paulo no empate, por 2 a 2, com o Botafogo, nesta quarta-feira, no MorumBIs, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador considerou que o tie tricolor foi melhor na etapa final.

"Acho que tivemos mais volume no segundo tempo, chances mais claras. Mas futebol é eficiência", disse o jogador, um dos destaques da partida, autor do primeiro gol, de pênalti, e da assistência para Ferreira, que garantiu o empate em casa.

Lucas elogiou o Botafogo, que teve forças para virar o placar ainda no primeiro tempo, demonstrando potencial para estar no topo da classificação. "Enfrentamos uma grande equipe, bem montada. Jogo duro. Fica a dedicação e a entrega."

Apesar da boa atuação, Lucas recebeu o terceiro cartão amarelo e vai desfalcar o São Paulo, sábado, diante do Fortaleza, na capital cearense. "Nunca é bom ficar fora, mas com a sequência de jogos, viagens, vamos ver pelo lado positivo, aproveitar para descansar."