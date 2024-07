Fortaleza faz jogo atrasado com o Criciúma de olho nos líderes do Brasileirão

Para diminuir as pendências na tabela, o Fortaleza vai até o Estádio Heriberto Hülse, nesta quarta-feira, às 19 horas, para encarar o Criciúma, em jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado, o time de Juan Pablo Vojvoda busca manter a sequência positiva, mirando a quinta vitória seguida, para encostar de vez nos líderes e se manter no G-4.

Após oscilação, o Fortaleza venceu Fluminense, Flamengo, Vitória e, por último, o Atlético-GO, por 3 a 1. Estes resultados credenciam o time cearense a brigar por mais um ano no topo da tabela e brigar por uma vaga direta na Copa Libertadores de 2025. O Fortaleza é o quarto colocado, com 32 pontos, atrás de Flamengo (34), Palmeiras (36) e Botafogo (39).

Já o Criciúma quer mostrar a força em casa para seguir na sua campanha de manutenção. Após dois jogos fora e com derrotas para Corinthians e Flamengo, ambos por 2 a 1, o time de Cláudio Tencatti caiu para a 15ª posição, com 17 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento, com 15.

O jogo foi remarcado devido à presença do time cearense nas finais da Copa do Nordeste, na qual se sagrou campeão em cima do CRB. Mesmo pagando pelo jogo atrasado da terceira rodada, tanto Fortaleza, quanto o Criciúma, ficarão com um jogo a menos ainda, uma vez que a 19ª rodada acontece neste meio de semana, mas seus adversários, Internacional e Red Bull Bragantino, respectivamente, estarão envolvidos nos playoffs da Copa sul-americana.

O técnico Vojvoda terá seis desfalques, mas contará com pelo menos três retornos. Suspensos, o atacante Breno Lopes e o volante Hércules estão fora, assim como o zagueiro Kuscevic, expulso diante do time goiano. Marinho, Martínez e Calebe seguem no departamento médico. Por outro lado, o treinador ganhou as voltas dos defensores Titi e Brítez, que cumpriram suspensão, e do volante Zé Welison, liberado pelos médicos.

"É um grupo unido. Temos jogadores à frente que necessitam dessa confiança. Sabemos que os jogadores de ataque precisam dos gols para a própria confiança. Nesse caso era o (Renato) Kayzer", disse Vojvoda sobre o atacante, que deve herdar a vaga de Bruno Lopes.

Igualmente, o técnico Tencati vive com o mesmo problema e terá seis baixas. Expulso contra o Flamengo, o atacante Allano está fora, assim como o lateral direito Claudinho e o volante Barreto pelo terceiro amarelo. Já o zagueiro Tobias Figueiredo e o volante Ronald pertencem ao Fortaleza. O meia Matheusinho segue lesionado, enquanto o atacante Vizeu é dúvida.

"Temos opções e vamos trabalhar para entender qual será a melhor. No caso do Barreto, de imediato tem o Meritão, que é um primeiro volante e não tem atuado com mais frequência porque o Barreto assumiu essa posição. O Claudinho tem o retorno do Jonathan", disse o treinador, indicando os prováveis substitutos.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X FORTALEZA

CRICIÚMA - Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Newton, Marquinhos Gabriel, Marcelo Hermes e Fellipe Mateus; Arthur Caíke e Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati.

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Titi, Brítez e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Zé Welison e Pochettino; Yago Pikachu, Renato Kayzer e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).