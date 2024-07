Cruzeiro defende os 100% de aproveitamento em casa diante do Juventude e fica de olho no G-6

Após perder seu posto no G-6 do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro se apega ao grande momento em casa para se reabilitar. Podendo fechar o primeiro turno com 100% de aproveitamento diante do seu torcedor, o time mineiro recebe nesta quarta-feira o Juventude, no Mineirão, no duelo que abre a 19ª rodada.

Longe de Minas Gerais, acabou derrotado por 2 a 0 para o Palmeiras. Com a soma dos resultados, o Cruzeiro caiu para a sétima colocação, com 29 pontos. Já em casa, foram sete vitórias em sete jogos, conquistando 100% dos 21 pontos disputados.

O técnico Fernando Seabra não terá o meia Barreal, suspenso. Um dos reforços, Matheus Henrique pode iniciar jogando pela primeira vez. Já o volante Wallace foi liberado pelo departamento médico e pode ser novidade. O treinador ainda ganhou as voltas do lateral esquerdo Marlon e do atacante Dinenno, como opções no banco de reservas.

"Então, a gente tem que progredir com segurança para que ele (Matheus Henrique) não sofra uma lesão. Estamos cuidando disso e continuaremos cuidando dessa forma, porque queremos ter o jogador em boas condições por mais tempo", disse o treinador.

Já o Juventude quer seguir longe da zona de rebaixamento. Vindo de dois empates seguidos, em Brasília, o último um 0 a 0 contra o São Paulo na estreia do técnico Jair Ventura, que busca sua primeira vitória no comando do time gaúcho, que ocupa a 12ª colocação, com 21 pontos.

Do outro lado, Jair Ventura não terá o zagueiro Rodrigo Sam e o volante Jadson, ambos suspensos. Na defesa, Abner e Yan Souto brigam pela vaga ao lado de Zé Marcos, que retorna ao time. Já Luiz Oyama aparece como principal substituto no meio de campo. Além da dupla, o atacante Gilberto sofreu uma pancada contra o São Paulo e está fora. Taliari inicia entre os 11 titulares.

"Lógico que faz falta, como o Sam vai fazer falta e a gente perdeu pelo terceiro cartão e como o Jadson, mas a gente acredita na força do elenco. O elenco foi muito bem montado", disse Jair Ventura.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X JUVENTUDE

CRUZEIRO - Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Henrique; Matheus Pereira, Arthur Gomes e Gabriel Veron. Técnico: Fernando Seabra.

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Abner (Yan Souto), Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Luís Oyama e Jean Carlos; Erick Farias, Lucas Barbosa e Gabriel Taliari.. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).