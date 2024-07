Carille recebe visita de Elano e deve manter a base do Santos em preparação para encarar CRB

O técnico Fábio Carille não deve ter maiores problemas para escalar o Santos diante do CRB, pela próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele depende apenas de um aval do departamento médico para saber se poderá contar com Giuliano, substituído na goleada sobre o Coritiba, com dores na coxa.

Diante da situação tranquila na competição (é líder isolado com 32 pontos), o treinador vai se reunir com a comissão técnica para definir o time que joga no domingo, em Maceió. Caso o veterano meia não entre em campo, Serginho deve ser o substituto natural.

O dia foi de visitas no clube. Elano, ex-atleta com passagem vitoriosa pelo Santos, esteve presente na atividade desta quarta-feira, acompanhou a atividade, e conversou com o treinador.

Diante de um adversário que ocupa a parte intermediária da classificação (o CRB tem 22 pontos), Carille deve manter o esquema com três atacantes. Com 28 gols, o Santos possui o ataque mais positivo da competição.

Os titulares que participaram dos 4 a 0 sobre o Coritiba realizaram uma atividade regenerativa nesta quarta. Os demais jogadores fizeram uma movimentação em espaço reduzido para melhorar o passe e trabalhar a marcação.