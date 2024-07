Bufoni diz que vai 'resolver' imbróglio de Rayssa em Paris: 'Ninguém mexe com minha filha'

A skatista Letícia Bufoni, que será comentarista da TV Globo durante a Olimpíada de Paris-2024, fez uma publicação nas redes sociais para apoiar Rayssa Leal no imbróglio com o Comitê Olímpico do Brasil (COB). A maranhense de 16 anos, medalhista de prata em Tóquio, queria ter a companhia da mãe, Lilian Mendes, na Vila Olímpica, mas não conseguiu a liberação por causa da limitação dos números de credenciais.

Bufoni comentou o caso ao ser mencionada por uma internauta na rede social X, antigo Twitter. "Calma que a mami embarca pra Paris amanhã pra colocar ordem no barraco. Ninguém mexe com a minha filha... mexeu com ela mexeu comigo!", escreveu.

Primeira campeã da edição feminina da Street League, a paulista de 31 anos é um dos principais nomes do skate mundial e referência para a atual geração. Durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, dividiu quarto com Rayssa. Não estará presente em Paris porque decidiu não participar da corrida olímpica para focar em outros projetos, como se aventurar no automobilismo.

Em vez da mãe, Rayssa Leal terá uma funcionária do COB como responsável durante a Olimpíada. A chefia da missão olímpica aceitou o pedido e designou uma colaboradora para a função. Isso acontece depois de a skatista não conseguir ter a companhia da mãe, Lilian Mendes, como responsável.

Lilian acompanhou Rayssa durante a Olimpíada de Tóquio, quando a atleta conquistou a prata. Na época, porém, a atleta tinha 13 anos. Agora, com 16 anos, Rayssa não pode ter a credencial de chaperone (acompanhante), conforme determinado pelas regras do Comitê Olímpico Internacional (COI).

O estafe de Rayssa tentou negociar com o COB para que não apenas ela, mas todos os atletas com menos de 18 anos pudessem ter direito a um responsável acompanhante. O imbróglio veio a público após uma declaração de Tatiana Braga, CEO da TB Sports, agência que cuida da carreira de Rayssa, ao podcast Maquinistas. A skatista conseguiu uma credencial que será dividida entre seu irmão e treinador, Felipe Gustavo, e um fisioterapeuta particular.

Em sua declaração, Tatiana Braga ainda revelou que, durante o Pan de 2023, a skatista chegou a ligar chorando para a mãe enquanto treinava na pista de skate, lamentando a ausência de Lilian. Segundo a representante da atleta, a ideia de ter a mãe presente é para cumprir com desejo da jovem.