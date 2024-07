Bahia encara o lanterna Atlético-GO e busca a reabilitação para voltar ao G-4

Depois de sofrer duas derrotas seguidas, o Bahia volta a campo nesta quarta-feira de olho na reabilitação para voltar a brigar entre os líderes do Brasileirão. O desafio é superar o lanterna Atlético-GO, fora de casa, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), às 21h30. O time goiano não sabe o que é vencer há nove jogos e vem de cinco derrotas consecutivas que o deixaram na lanterna.

O Bahia aparece na sexta colocação com 30 pontos e está a dois do Fortaleza, que tem 32 e abre o G-4. Nas duas últimas rodadas caiu de produção e contabilizou duas derrotas inesperadas, mesmo porque aconteceram em casa, na Fonte Nova. Perdeu para o Cuiabá por 2 a 1 e Corinthians por 1 a 0.

O técnico Rogério Ceni será obrigado a fazer pelo menos duas mudanças no Bahia. O zagueiro Kanu e o volante Caio Alexandre estão suspensos. Assim como o meia-atacante Biel, que além da suspensão, está lesionado e ficará fora.

O lateral-direito Cicinho e o volante Acevedo, entregues ao departamento médico, também continuam de fora e sequer viajaram com o restante do elenco para Goiânia. Além das baixas, há uma dúvida na lateral-esquerda, já que Luciano Juba vem sofrendo com dores no joelho. Caso não consiga atuar, Iago Borduchi será titular. No mais, Gabriel Xavier está de volta à defesa após cumprir suspensão. "Perdemos pontos que não estavam previstos, agora precisamos recuperar fora de casa", aponta Rogério Ceni.

O Atlético-GO está numa situação complicada, porque é o lanterna com apenas 11 pontos. O Cuiabá, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 17 pontos. O técnico Vagner Mancini terá que lidar com dois desfalques para armar o time. O meia Rhaldney e o atacante Jan Hurtado estão suspensos. O primeiro levou o terceiro cartão amarelo, enquanto o outro foi expulso diante do Fortaleza, na derrota por 3 a 1.

Além disso, há duas dúvidas: o zagueiro Pedro Henrique e o lateral Bruno Tubarão, ambos com dores musculares, não têm presença certa e serão reavaliados momentos antes da bola rolar. O comandante falou sobre o incômodo pelo longo tempo sem vencer partidas.

"Já queríamos ter pontuado ou vencido partidas. A dificuldade que eu tenho visto nos jogos é enorme, e temos que tentar corrigir isso o mais rápido possível. Nosso desafio ainda é o aspecto psicológico, emocional", disse Mancini.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X BAHIA

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Roni, Adriano Martins, Luiz Felipe, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Janderson, Lucas Kal, Gabriel Baralhas e Luiz Fernando; Emiliano Rodriguez. Técnico: Vagner Mancini.

BAHIA - Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Víctor Cuesta e Luciano Juba (Iago Borduchi); Rezende, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Luciano da Silva Miranda Filho (CE).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).