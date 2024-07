Petrovic corta dois, tem volta de Raulzinho e fecha lista da seleção de basquete para Paris

Aleksandar Petrovic enfim fechou a lista de convocados da seleção brasileira masculina de basquete para a Olimpíada de Paris-2024, nesta terça-feira. O técnico fez dois cortes - Alexey e Elinho - e ainda contou com os reforços dos armadores Yago e Raulzinho, recuperados de lesão. Assim, o croata contará com o mesmo grupo que disputou e venceu o Pré-Olímpico, disputado no início do mês.

"Quero agradecer ao Alexey e ao Elinho pelo profissionalismo e pelos treinos em Zagreb. Sem eles, seria muito difícil ter a qualidade de treinos que tivemos aqui. Estamos prontos para a Olimpíada e muito focados para o que está por vir", declarou o técnico Aleksandar Petrovic.

A lista de 12 jogadores será liderada por Bruno Caboclo, melhor jogador do Brasil no Pré-Olímpico, e Guilherme Santos, único brasileiro na NBA, defendendo o Golden State Warriors. Outros destaques são o experiente Marcelinho Huertas e o próprio Raulzinho, que se machucou durante o Pré-Olímpico.

O jogador chegou a perder os últimos jogos da disputa em Riga, na Letônia, quando a seleção surpreendeu ao derrubar a forte seleção da casa para ficar com o título e a vaga olímpica.

Com o grupo fechado, a delegação brasileira desembarcará na França nesta terça-feira. De Paris, a seleção vai direto para a cidade de Lille, onde disputará a primeira fase do torneio olímpico. A estreia será contra a anfitriã França no dia 27, sábado, às 12h15 (horário de Brasília). Depois os adversários serão a Alemanha, no dia 30, e o Japão, no dia 2 de agosto.

Antes disso, na quarta, o Brasil vai fazer seu último amistoso antes do início da Olimpíada, com o Canadá, às 14 horas (de Brasília), já em Lille.

Pelo formato de disputa olímpica, as seleções foram divididas em três grupos com quatro equipes cada. Os dois melhores de cada chave mais os dois melhores terceiros vão para as quartas de final.

Confira a lista completa de convocados do basquete masculino:

Marcelinho Huertas - Tenerife-ESP

Yago Mateus - Estrela Vermelha-SRB

Raul Neto - Free Agent

George de Paula - SESI Franca

Vitor Benite - Free Agent

Léo Meindl - Tokyo-JPN

Gui Santos - Golden State Warriors -EUA

Didi Louzada - Free Agent

Bruno Caboclo - Partizan Belgrado-SRB

João Marcelo "Mãozinha" - Free Agent

Lucas Dias - SESI Franca

Cristiano Felício - Sendai 89ers-JPN