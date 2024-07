Pedrinho marca em goleada do Santos e dedica gol à memória do pai: 'Eterno Gibão'

Mesmo com pouco tempo em campo, Pedrinho fez valer a sua participação na goleada de 4 a 0 sobre o Coritiba pela Série B do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira. Emocionado ao fim da partida, o atacante comentou sobre o momento especial que viveu ao balançar a rede na Vila Belmiro.

"Quero dedicar esse gol para o meu pai. Eterno Gibão. Muito feliz pelo gol, de ter entrado e ajudado o Santos. É uma data que não gosto de lembrar muito porque faz três anos que meu pai morreu. Esse dia 22 é um pouco triste para mim", afirmou o jogador.

O resultado, decisivo para o Santos se manter na liderança isolada da competição com 32 pontos, marca também a resiliência do atleta na luta para tentar achar um lugar na equipe. Em 24 jogos até aqui, este foi apenas o segundo gol do atacante pelo clube.

Apesar de não ter se tornado um titular absoluto, Pedrinho vem ganhando a confiança do técnico Fábio Carille. No confronto diante do Coritiba, ele entrou em campo aos 29 minutos da segunda etapa na vaga de Guilherme.

Com disposição, ele deu mais movimentação ao setor ofensivo e, aos 35 minutos anotou o quarto gol sobre os paranaenses. Com 32 pontos, o Santos volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o CRB, em Maceió. Dono do ataque mais positivo do torneio com 28 bolas na rede, Carille não tem do que reclamar de seu sistema ofensivo.

Com o ambiente mais tranquilo na Vila Belmiro motivado pela boa campanha, Pedrinho espera seguir aproveitando as chances. "Temos de continuar no mesmo ritmo", afirmou o jogador.

E os números comprovam que o trabalho vem sendo bem feito. O Santos vem de sete jogos de invencibilidade com cinco triunfos e dois empates. Neste recorte, a equipe santista marcou onze vezes e sofreu apenas um gol.