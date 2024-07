Novorizontino empata com Operário e chega a sete jogos de invencibilidade na Série B

Em um duelo pouco inspirado, Operário-PR e Novorizontino ficaram no empate sem gols nesta terça-feira, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, resultado que deixa ambas as equipes fora do G-4 - zona de acesso.

Apesar do empate, o Novorizontino chegou a sete jogos de invencibilidade, com 27 pontos, ainda próximo dos quatro primeiros colocados. O Operário soma 26 e também está na briga pelo acesso à elite do futebol nacional.

O primeiro tempo foi extremamente equilibrado e com poucas oportunidades de gol. Apesar de jogar longe de casa, o time paulista foi mais perigoso e chegou a marcar com Rodolfo, mas a arbitragem marcou impedimento do atacante e anulou o lance.

A melhor oportunidade do Operário saiu aos 27 minutos, quando Rodrigo Rodrigues driblou todo mundo, tocou para trás e achou Guilherme Pira, que girou e finalizou, mas acabou batendo para fora. Do outro lado, Rodolfo teve mais uma chance de marcar, mas novamente estava em posição irregular. Desta vez, no entanto, Rafael Santos ia salvando a equipe paranaense.

O segundo tempo não foi diferente. Os times sofreram no setor ofensivo em noite que as defesas brilharam. A partida também ficou faltosa, o que fez com que as chances de gol fossem ainda mais escassas. O Operário tinha um pouco mais de volume de jogo, mas sem inspiração.

O time da casa esboçou uma pressão no final. Aos 43, Daniel Lima apareceu na cara de Jordi, que viu a bola sobrar para Pará. Antes da finalização, o lateral foi flagrado em impedimento. Com isso, a igualdade acabou sendo decretada.

Na próxima rodada, o Operário enfrenta o Mirassol no sábado, às 17h, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Na segunda-feira, o Novorizontino visita o Paysandu, às 18h30, na Curuzu, em Belém (PA).

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO 0 X 0 NOVORIZONTINO

OPERÁRIO - Rafael Santos; Ocampos, Fagner Alemão, Willian Machado e Pará; Jacy (Índio), Neto Paraíba e Marco Antônio (Daniel); Rodrigo Rodrigues (Filipe Claudino), Guilherme Pira (Guilherme Azevedo) e Maxwell (Rafhael Lucas). Técnico: Rafael Guanaes.

NOVORIZONTINO - Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick (Reverson); Rodrigo Soares, Geovane (Willian Farias), Eduardo (Marlon), Fabrício Daniel (Neto Pessoa) e Waguininho; Léo Tocantins (Danilo Barcelos) e Rodolfo. Técnico: Eduardo Baptista.

CARTÕES AMARELOS - Jacy, Maxwell e Rodrigo Rodrigues (Operário); Eduardo, Geovane, Marlon e Patrick (Novorizontino).

ÁRBITRO - Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

RENDA - R$ 68.730,00.

PÚBLICO - 4.261 torcedores.

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).