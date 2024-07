Coritiba demite técnico Fábio Matias um dia após sofrer goleada do Santos

O Coritiba definiu, na noite desta terça-feira, a saída do técnico Fábio Matias. A decisão foi tomada um dia após a goleada por 4 a 0 sofrida diante do Santos, na Vila Belmiro, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O substituto deve ser definido nos próximos dias.

Fábio Matias comandou o Coritiba em apenas oito oportunidades, com uma vitória, três empates e quatro derrotas, um aproveitamento de 25%. O treinador vinha exercendo o cargo de auxiliar no Botafogo, antes de aceitar o desafio no comando do clube paranaense.

Além do treinador, o auxiliar Lucas Batista também deixa o clube, que SOA 20 pontos e está muito próximo da zona de rebaixamento.

Após a goleada de 4 a 0 para o Santos, segunda-feira na Vila Belmiro, o clima ficou ainda mais tenso no clube. A delegação foi recebida com protestos no desembarque no Aeroporto Afonso Pena. Os torcedores pediram a saída do executivo Paulo Autuori e criticaram a SAF que comanda o clube, a Treecorp. Este não é o primeiro protesto que a empresa recebe desde sua chegada, a menos de um ano.

O Coritiba volta a campo no sábado, às 17h, diante da Chapecoense, no Estádio Couto Pereira. Caso um novo técnico não seja confirmado, o clube será dirigido por Guilherme Bossle, treinador da equipe sub-20.