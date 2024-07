América-MG empata com o Ituano e fica a quatro pontos do líder Santos na Série B

Em um jogo com dois gols anulados e uma expulsão, Ituano e América-MG empataram sem gols nesta terça-feira no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O América-MG soma o terceiro empate consecutivo - antes 1 a 1 diante do Sport, na Arena Pernambuco, e 0 a 0 com o a Amazonas, no Independência. Assim, está com 28 pontos, quatro a menos do que o líder Santos. O Ituano soma apenas 12 pontos.

Zé Eduardo marcou para o Ituano no primeiro tempo e Juninho para o América-MG no segundo tempo, mas os dois gols foram anulados por impedimento. No segundo tempo, o Ituano ainda teve Kauan Richard expulso.

O América começou mais presente no ataque, porém, foi pouco efetivo. O Ituano quando melhorou na partida foi mais contundente e passou a sequenciar chances mais claras de gol, principalmente após os 20 minutos.

Zé Eduardo, duas vezes, e Salatiel desperdiçaram chances de abrir o marcador no primeiro tempo. Zé Eduardo até chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento. Até o final do primeiro tempo, o Ituano pressionou, mas faltou pontaria e competência para sair na frente.

O América-MG voltou mais ligado na etapa final. Logo aos seis minutos até chegou a abrir o marcador com Juninho, mas após consulta no VAR, o gol foi anulado por impedimento de Thauan Willians no primeiro momento da jogada. O Ituano melhorou a partir dos 20 minutos com a entrada de Neto Berola e passou a criar boas chances.

O time da casa teve que mudar a estratégia quando aos 36 Kauan Richard cometeu falta em Thauan e foi expulso de forma direta após consulta ao VAR. O Ituano passou a se defender. No final, conseguiu o objetivo e conquistou o empate.

Na 18ª rodada da Série B, o Ituano entra em campo já na sexta-feira diante do Vila Nova-GO, novamente em Itu, às 21h30. O América-MG tem compromisso no domingo (28) contra o Ceará, às 18h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 X 0 AMÉRICA-MG

ITUANO - Saulo; Marcinho (Léo Oliveira), Gui Mariano, Wálber e Kauan Richard; Rodrigo, Miquéias (Gabriel Falcão) e José Aldo (Aluísio); Vinícius Paiva (Vinicius Poz), Salatiel e Zé Eduardo (Neto Berola) . Técnico: Alberto Valentim.

AMÉRICA-MG - Elias; Mateus Henrique, Éder (Lucão), Ricardo Silva e Marlon; Alê, Juninho (Vitor Jacaré) e Felipe Amaral (Moisés); Felipe Azevedo (Thauan Willians), Fabinho e Renato Marques (Brenner). Técnico: Cauã de Almeida.

CARTÕES AMARELOS - Zé Eduardo (Ituano); Fabinho e Felipe Azevedo (América-MG).

CARTÃO VERMELHO - Kauan Richard (Ituano).

ÁRBITRO - Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).

RENDA - R$ 17.610,00.

PÚBLICO - 1.262 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).