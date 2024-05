Úlcera em Mike Tyson faz luta com Jake Paul ser adiada; nova data será anunciada em breve

A luta entre Mike Tyson e Jake Paul teve o adiamento anunciado nesta sexta-feira por causa da úlcera que o ex-campeão mundial acusou durante voo de Miami para Los Angeles no último domingo. O Iron Man não está conseguindo cumprir o planejamento de treinos para o evento. Uma nova data será anunciada pela NetFlix, patrocinadora do evento, no próximos dias.

Mike Tyson passou mal e precisou de cuidados dos paramédicos ainda no avião. Após a aterrissagem, o ex-campeão mundial dos pesos pesados, de 57 anos, foi levado a um hospital, onde realizou exames.

Dois dias depois, Tyson afirmou garantiu estar 100% para o combate e até cutucou o adversário. "Agora me sinto 100%, embora não precise estar para vencer Jake Paul".

Um dos maiores boxeadores da história, Mike Tyson possui 50 vitórias, 6 derrotas e 44 nocautes realizados em sua carreira. O americano é o campeão peso pesados mais novo da história do boxe, pois ganhou o primeiro título aos 20 anos de idade, em 1986. Seu primeiro reinado durou até 1990. Ele voltou a ser campeão em 1996.

Já o adversário, Jake Paul, de 27 anos, ainda no início de sua trajetória como pugilista, possui ao todo dez lutas, com nove vitórias, uma derrota e seis nocautes.

Além de Tyson e Paul, o evento também terá a luta entre a campeã mundial do peso-leve Katie Taylor e a campeã mundial do peso-pena Amanda Serrano. Os embates chamaram muito a atenção da imprensa e do público e os 80 mil ingressos no AT&T Stadium já foram vendidos.