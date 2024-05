Romero é convocado pelo Paraguai e vai desfalcar Corinthians em dois jogos

Romero vai desfalcar o Corinthians em dois confrontos do Campeonato Brasileiro: contra o Atlético-GO (dia 11) e contra o São Paulo (dia 16). O atacante foi convocado nesta sexta-feira pelo técnico do Paraguai, Daniel Garnero, para três amistosos entre os dias 3 e 16 junho.

Inicialmente não haveria rodadas do Campeonato Brasileiro nas chamadas Datas Fifa, mas por conta do adiamento de duas rodadas devido às enchentes no Rio Grande do Sul, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) vai usar esse período para realização das partidas.

Os amistosos que a seleção paraguaia irá fazer são: Peru (dia 7), Chile (dia 11) e Panamá (dia 16). A estreia da equipe na Copa América será contra a Colômbia, dia 24.

Há o risco de o Corinthians ficar sem Romero por mais sete partidas (Internacional, Athletico-PR, Cuiabá, Palmeiras, Vitória, Cruzeiro e Vasco), caso o atacante seja convocado para a Copa América. Antes de Romero o Corinthians viu o zagueiro Félix Torres ser convocado para a seleção equatoriana.

O Paraguai está no Grupo D da Copa América, que será disputada nos Estados Unidos, ao lado também de Brasil e Costa Rica. A data limite para a convocação para o torneio de seleções é 12 de junho.