Cristiano Ronaldo chora após Al-Nassr perder título para o Al-Hilal; veja

Cristiano Ronaldo foi às lágrimas após o Al-Nassr ser derrotado pelo Al-Hilal por 5 a 4, nos pênaltis, na decisão da Copa do Rei da Arábia Saudita. As equipes empataram por 1 a 1 com bola rolando no estádio Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jeddah.

Este foi o segundo vice-campeonato do Al-Nassr na temporada. A equipe de Cristiano Ronaldo também ficou atrás do Al-Hilal no Campeonato Saudita.