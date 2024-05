Gabriel Menino espera evolução do Palmeiras nos próximos jogos: 'Vamos melhorar'

Com a maratona de jogos de três competições simultâneas, o Palmeiras voltou a trabalhar já na manhã desta sexta-feira, poucas horas após empate sem gols com o San Lorenzo, na Copa Libertadores, já projetando o duelo com o Criciúma, domingo, pelo Brasileirão. O volante Gabriel Menino, na expectativa de começar a partida no Heriberto Hülse, admitiu que a equipe foi mal contra os argetninos, mas projetou evolução.

Na visão do volante, que substituiu Moreno no decorrer do jogo do Allianz Parque, a apresentação abaixo do esperado não é motivo para caça às bruxas, apesar de alguns chiados da torcida com o técnico Abel Ferreira.

"Eu acho que não fizemos um bom jogo, isso aí ficou claro para nós, acho que faltou um pouquinho mais de eficácia no último terço ali, fazer mais jogadas para o gol", avaliou Menino. "Marcamos bem, trabalhamos a bola, mas faltou o último passe, faltou o gol e estamos trabalhando mais nisso e vamos melhorar", afirmou.